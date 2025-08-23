Рынок недвижимости Украины продолжает демонстрировать динамику даже в условиях войны. По состоянию на август 2025 года Киев, Львов и Ужгород остаются самыми дорогими городами для покупки квартир.

По данным портала ЛУН, высокие суммы не останавливают покупателей, передает 24 Канал.

В каком городе недвижимость дорожает быстрее всего?

Несмотря на то, что самые высокие цены на покупку недвижимости наблюдают в Киеве и Львове, именно Ужгород демонстрирует наибольшую динамику роста цен. Стоимость квартир в Ужгороде выросла на:

6% для двухкомнатных квартир – 90 тысяч долларов.

+10% для трехкомнатных квартир – 110 тысяч долларов.

Где самые дорогие однокомнатные квартиры?

У Киеве средняя цена однокомнатной квартиры на вторичном рынке составляет 65 тысяч долларов (+8% за полгода). Львов идет почти рядом – 64,7 тысяч долларов (+1%). В Ужгороде аналогичное жилье стоит 63 тысяч долларов, что означает рост на 5%.

Как насчет двухкомнатных квартир?

Самое дорогое двухкомнатное жилье в Киеве обойдется в 100 тысяч долларов (+4%). У Львове оно стоит 93 тысячи долларов (+3%), в Ужгороде – 90 тысяч долларов, где зафиксирован наибольший скачок (+6%).

Многие люди переехали сюда на постоянное проживание, а рынок не успевает удовлетворить спрос,

– объяснил бренд и бизнес-директор ЛУН Денис Судилковский.

Какая тенденция трехкомнатных квартир?

У Киеве трехкомнатные квартиры в среднем оцениваются в 150 тысяч долларов (+8%). Львов удерживает уровень в 117 тысяч долларов (+2%), а Ужгород вышел на 110 тысяч долларов (+10%) – наибольший рост среди трех городов.



Цены на 3-комнатные квартиры / Фото ЛУН

В то же время заметим, что самый дорогой квадратный метр в новостройке зафиксировали во Львове – 57 тысяч гривен. Киев несколько уступает с 54,5 тысячи гривен, а Ужгород пока дешевле (47,9 тысячи гривен), однако именно здесь цены выросли на 4% за полгода. Самыми активными остаются сегменты эконом и комфорт, где жилье продается быстрее.