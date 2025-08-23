Ринок нерухомості України продовжує демонструвати динаміку навіть в умовах війни. Станом на серпень 2025 року Київ, Львів та Ужгород залишаються найдорожчими містами для купівлі квартир.

За даними порталу ЛУН, високі суми не зупиняють покупців, передає 24 Канал.

В якому місті нерухомість дорожчає найшвидше?

Попри те, що найвищі ціни на купівлю нерухомості спостерігають у Києві та Львові, саме Ужгород демонструє найбільшу динаміку росту цін. Вартість квартир в Ужгороді виросла на:

6% для двокімнатних квартир – 90 тисяч доларів.

+10% для трикімнатних квартир – 110 тисяч доларів.

Де найдорожчі однокімнатні квартири?

У Києві середня ціна однокімнатної квартири на вторинному ринку становить 65 тисяч доларів (+8% за пів року). Львів йде майже поряд – 64,7 тисячі доларів (+1%). В Ужгороді аналогічне житло коштує 63 тисяч доларів, що означає зростання на 5%.

Як щодо двокімнатних квартир?

Найдорожче двокімнатне житло у Києві обійдеться у 100 тисяч доларів (+4%). У Львові воно коштує 93 тисячі доларів (+3%), в Ужгороді – 90 тисяч доларів, де зафіксовано найбільший стрибок (+6%).

Багато людей переїхали сюди на постійне проживання, а ринок не встигає задовольнити попит,

– пояснив бренд та бізнес-директор ЛУН Денис Суділковський.

Яка тенденція трикімнатних квартир?

У Києві трикімнатні квартири в середньому оцінюються у 150 тисяч доларів (+8%). Львів утримує рівень у 117 тисяч доларів (+2%), а Ужгород вийшов на 110 тисяч доларів (+10%) – найбільше зростання серед трьох міст.



Ціни на 3-кімнатні квартири / Фото ЛУН

Водночас зауважимо, що найдорожчий квадратний метр у новобудові зафіксували у Львові – 57 тисяч гривень. Київ дещо поступається з 54,5 тисячі гривень, а Ужгород поки дешевший (47,9 тисячі гривень), проте саме тут ціни зросли на 4% за пів року. Найактивнішими залишаються сегменти економ та комфорт, де житло продається швидше.