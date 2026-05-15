Первый или последний: на каком этаже лучше всего покупать квартиру

При покупке квартиры люди чаще всего обращают внимание на площадь, планировку и цену. Но в итоге этаж, где расположено жилье, также сильно влияет на комфорт жизни.

Почему первый этаж может быть плохим решением?

Квартиры на первом этаже обычно стоят дешевле, а в современных жилых комплексах иногда имеют небольшую террасу. Для многих покупателей это весомое преимущество, особенно если в семье есть маленькие дети или пожилые люди, пишет WProst.

Смотрите также Цены на квартиры продолжают расти: где продают самое дорогое жилье, а где – дешевле всего

Вместе с тем нижние этажи часто приносят больше бытовых неудобств. Прежде всего жители жалуются на недостаток приватности. Окна фактически оказываются на уровне прохожих, поэтому шторы или ролеты приходится держать закрытыми почти весь день.

Не меньше проблем создает шум. На первых этажах сильнее слышно домофон, лифт, двери подъезда, разговоры соседей и автомобили под окнами.

Если мы говорим о вторичном рынке, то на первом этаже под квартирой подвал, соответственно, в помещении будет холоднее, сырее, может быть такое, что старые коммуникации прорывает и влага увеличивается и т.д,

– отметила обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак.

Стоит учитывать и вопросы безопасности. Именно квартиры на нижних этажах чаще привлекают внимание злоумышленников, поэтому владельцы нередко устанавливают решетки или дополнительные защитные роллеты.

Какие проблемы возникают на последних этажах?

Квартиры на верхних этажах имеют свои преимущества. Прежде всего это тишина, отсутствие соседей над головой и лучший вид из окна. Но сейчас такое жилье пользуется наименьшим спросом, сообщает АН Oksagen.

В многоэтажных домах именно верхние этажи больше всего зависят от работы лифта. Во время отключения электроэнергии это становится проблемой, особенно для семей с детьми и людей старшего возраста.

А также ситуация с безопасностью. Во время воздушной тревоги жителям высоких этажей нужно больше времени, чтобы спуститься в укрытие.

В теплое время года верхние этажи быстро нагреваются, поэтому квартира может превращаться в настоящую "духовку", особенно в старых домах с плохой теплоизоляцией. Зимой тепло, наоборот, быстрее выходит через перекрытия, из-за чего расходы на отопление становятся выше.

Почему средние этажи считают самыми комфортными?

Самыми удобными обычно считают квартиры между первым и предпоследним этажами – то есть с третьего по восьмой этаж. Они остаются самыми популярными и самыми дорогими на рынке жилья.

Такие квартиры лучше удерживают тепло зимой и медленнее нагреваются летом, поскольку окружены другими помещениями. Благодаря этому жители тратят меньше денег на отопление и кондиционирование. К тому же шум с улицы здесь ощущается значительно слабее, чем на нижних этажах.

Средние этажи удобнее и в ежедневном быту. Если лифт временно не работает, подняться на третий или четвертый этаж гораздо легче, чем на десятый. Кроме того, такие квартиры обеспечивают больше приватности и считаются более безопасными для проживания.

Сколько украинцы готовы потратить на покупку жилья в 2026 году?

Более половины украинцев планируют купить недвижимость в 2026 году. По результатам исследования DIM.RIA, о таком намерении заявили 51,1% опрошенных.

Больше всего потенциальных покупателей рассчитывают на жилье в среднем ценовом сегменте. Так, 43,1% украинцев готовы потратить на квартиру или дом от 30 до 60 тысяч долларов. Еще 33,3% ищут варианты стоимостью до 30 тысяч долларов.

Фактически более трех четвертей покупателей ориентируются на недвижимость до 60 тысяч долларов. Значительно более дорогие объекты рассматривает лишь небольшая часть опрошенных.