Многие эксперты по недвижимости утверждают, что хорошая квартира на вторичке сейчас интересует покупателей заметно больше. Мол, люди не хотят тратить время и средства на ремонт в новостройке.

В комментарии 24 Каналу руководитель сектора по развитию продаж OLX Недвижимости Оксана Остапчук рассказала, действительно ли это так. В конце концов, этот вопрос поднимали аналитики в нынешнем опросе пользователей онлайн-платформы.

Действительно ли покупателей больше интересует вторичный рынок?

По результатам одного из опросов OLX Недвижимости, большая часть украинцев рассматривает для покупки жилья и первичный, и вторичный рынок (61%). Однако если рассматривать эти рынки отдельно, то чисто первичный рассматривает 14% соискателей жилья, а чисто вторичный – 24%.

То есть, если сравнить, то все же вторичному рынку больше предпочитают. И на это есть ряд причин. Во-первых, из-за внутренней миграции и много разрушенного жилья перед многими украинцами стоит цель "приобрести квартиру, чтобы заехать и жить",

– комментирует Оксана Остапчук.



Квартира с готовым ремонтом / Фото OLX

Это подтверждают и результаты опроса по покупке жилья на вторичном рынке. "Готовность к заселению" – первое, что выбрали потенциальные покупатели как преимущество вторичных квартир (68%).

Среди других причин, почему украинцы чаще выбирают вторичный рынок, есть такие:

возможность оценить реальное состояние жилья (57%);

сложившаяся инфраструктура (51%);

возможность торга (50%);

шанс оценить соседей, район, приблизительные коммунальные расходы (47%).

Стоит отметить, что в начале 2025 года почти половина украинцев готова была потратить на квартиру до 30 тысяч долларов (46%). Также значительная часть ориентируется на бюджет от 30 до 60 тысяч долларов (34%).