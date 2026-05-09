Цены на квартиры продолжают расти: где продают самое дорогое жилье, а где – самое дешевое

За последний год жилье подорожало почти во всех областях Украины – и на вторичном, и на первичном рынках. Самые высокие цены традиционно фиксируют в Киеве и западных регионах, тогда как самые дешевые квартиры продают в прифронтовых городах. Несмотря на рост стоимости недвижимости, половина украинцев все равно планирует покупку жилья в 2026 году.

Какие цены на жилье на вторичном рынке?

О том, где по состоянию на 9 мая 2026 года жилье стоит дороже, а где дешевле, свидетельствуют данные на ЛУН.

Цены на жилье на вторичном рынке продолжают увеличиваться. Если анализировать последний год, рост зафиксировали во всех областях, кроме Запорожской, где жилье наоборот подешевело.

Самые дорогие однокомнатные квартиры продают во Львове – 72,8 тысячи долларов, Киеве – 72 тысячи, Ужгороде – 69 тысяч. Самое дешевое жилье в Запорожье – 15,5 тысячи долларов, Николаеве – 20 тысяч, Харькове – 23,5 тысячи. В этом сегменте за год квартиры ощутимо прибавили в цене в Тернополе – на 32%. В других областях цены выросли на 3 – 32%, в зависимости от города.

В Кропивницком и Николаеве стоимость однокомнатных квартир за год не изменилась, а в Запорожье снизилась на 9%. Аналитики связывают это прежде всего с ситуацией с безопасностью и низким спросом в прифронтовых регионах.



Цены на однокомнатные квартиры в городах Украины / Инфографика ЛУН

Относительно двухкомнатного вторичного жилья, то оно самое дорогое в Киеве – 115 тысяч долларов, Львове – 102 тысячи, Ужгороде – 100 тысяч. Самые дешевые квартиры продают в Запорожье – 22,3 тысячи долларов, Николаеве – 32,6 тысячи, Сумах – 37 тысяч.

В этом сегменте за год квартиры заметно подорожали также в Тернополе – на 29%. В других областях цены выросли на 6 – 19%, в зависимости от города. В Днепре и Ровно стоимость двухкомнатных квартир за год не изменилась, а в Запорожье они подешевели на 3%.



Цены на двухкомнатные квартиры в городах Украины / Инфографика ЛУН

Трехкомнатные квартиры самые дорогие в Киеве – 165 тысяч долларов, Львове – 130 тысяч, Ужгороде – 119 тысяч. Самое дешевое трехкомнатное жилье в Запорожье – 31,5 тысяч долларов, Николаеве – 43 тысячи, Сумах – 48,5 тысяч.

За год такие квартиры ощутимо подорожали в Сумах – на 35%. В других городах рост был в пределах 5 – 25%. В Луцке цены остались на прежнем уровне, а в Запорожье упали на 10%.



Цены на трехкомнатные квартиры в городах Украины / Инфографика ЛУН

Сколько стоят квартиры на первичке?

Что касается квартир в новостройках, то за год они также подорожали во всех областях, кроме Запорожской.

Самые высокие цены за квадратный метр в мае фиксируют во Львове – 65,3 тысячи гривен, Киеве – 57,3 тысячи, Одессе – 51,3 тысячи, Ужгороде – 50,4 тысячи. Дешевле всего квадратный метр можно купить в Запорожье – 24,1 тысячи, Сумах – 26 тысяч, Харькове – 29 тысяч.

Относительно изменений в ценах за последний год, то самое ощутимое подорожание зафиксировали в Хмельницкой области – на 23%. В других областях стоимость квадратного метра выросла в пределах 3 – 19%. В Сумах цены остались на прежнем уровне, а в Запорожье упали на 5%.



Цены за квадратный метр в новостройках / Инфографика ЛУН

Эксперты объясняют высокие цены на жилье в западных областях стабильным спросом, фактором безопасности и ростом себестоимости строительства. По словам обозревателя рынка недвижимости Виктории Берещак в комментарии "Фокуса", на стоимость квартир также влияют подорожание стройматериалов, логистики и дефицит квалифицированных работников.

Несмотря на подорожание жилья, интерес украинцев к покупке недвижимости остается высоким.

Не пугает ли украинцев рост цен на жилье?

Более половины украинцев планируют купить недвижимость в 2026 году – об этом заявили 51,1% опрошенных в исследовании, которое провели в DIM.RIA. Чаще всего покупатели рассчитывают на жилье стоимостью от 30 до 60 тысяч долларов, а еще треть ищет варианты дешевле 30 тысяч.

У 33,9% опрошенных сумма, которую они готовы потратить на жилье, уменьшилась. В то же время 29,4% заявили об увеличении своего бюджета, а еще 36,8% не заметили изменений в финансовых возможностях.

Согласно результатам исследования, ключевыми факторами при принятии решения о покупке недвижимости остаются уровень доходов, общее финансовое состояние, стоимость жилья и ситуация с безопасностью в стране.

Что будет происходить с рынком покупки жилья дальше?

Риэлтор и аналитик Ирина Луханина в эксклюзивном комментарии 24 Каналу сообщила, что май 2026 года не принесет резких колебаний стоимости новостроек. "Застройщики сейчас в режиме осторожного равновесия: себестоимость растет, однако платежеспособный спрос не позволяет агрессивно поднимать цены", – объяснила риелтор.

По словам эксперта, наибольшим спросом пользуются готовые или почти готовые новостройки, а качественные жилые комплексы с инфраструктурой могут подорожать на 2 – 5%.

На вторичном рынке быстрее будут продаваться квартиры в хорошем состоянии, с адекватной ценой и в удобных локациях, тогда как переоцененное жилье может долго оставаться без покупателей. Одним из главных трендов стала автономность жилья: квартиры и дома с резервным питанием и возможностью комфортно жить во время отключений имеют конкурентное преимущество и продаются быстрее и дороже.

Эксперты прогнозируют, что до конца 2026 года рынок недвижимости будет оставаться относительно стабильным, однако цены и в дальнейшем постепенно будут расти в регионах с высоким спросом и активным строительством.

Что известно о тенденциях на рынке недвижимости Украины?

Рынок недвижимости в Украине постепенно восстанавливается, а главным двигателем остаются квартиры. Именно этот сегмент демонстрирует высокий спрос и быстро реагирует на оживление. Интерес к частным домам также растет, однако он все еще значительно ниже из-за высокой стоимости содержания и сложного выбора. В результате спрос на дома пока составляет лишь около половины от спроса на квартиры.

Сегмент аренды в 2026 году также демонстрирует рост. Спрос на жилье увеличивается прежде всего в крупных городах и западных регионах, что постепенно подтягивает цены вверх. Это свидетельствует о стабилизации рынка, хотя конкуренция за качественное жилье в популярных локациях остается высокой.