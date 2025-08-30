Прежде чем заключать сделку купли-продажи вторичной недвижимости, обязательно надо обратить внимание на определенные аспекты. Юридическая проверка жилья поможет избежать потенциальных рисков.

На что необходимо обратить внимание, когда покупаете вторичное жилье, 24 Канал рассказывает со ссылкой на Минюст.

Обратите внимание Правила аренды в Украине могут изменить: о чем именно идет речь

Какие документы о праве собственности следует проверить?

Перед подписанием договора купли-продажи недвижимости на вторичном рынке необходимо проверить документы, подтверждающие право собственности продавца. К таким документам относятся:

договор купли-продажи, дарения, ренты, ухода, наследственный, мены;

купли-продажи, дарения, ренты, ухода, наследственный, мены; договор о разделе наследственного имущества;

договор о прекращении права на содержание при условии приобретения права на недвижимое имущество;

договор о прекращении права на алименты через передачу права собственности на недвижимое имущество;

договор о выделении доли;

ипотечные договоры с условием передачи права собственности;

биржевые договоры купли-продажи, оформленные по закону;

договор аренды жилья с правом выкупа;

договор об установлении доверительной собственности с актом приема-передачи имущества.

свидетельство о праве собственности на общее имущество супругов (в случае смерти одного из супругов);

о праве собственности на общее имущество супругов (в случае смерти одного из супругов); свидетельство о праве на наследство;

свидетельство о приобретении имущества на публичных торгах или в случае их отмены;

свидетельство о праве собственности, выданное органами приватизации;

свидетельство о праве собственности, оформленное до 1 января 2013 года органами местного самоуправления или госадминистрациями.

решение суда , вступившее в законную силу, относительно права собственности;

, вступившее в законную силу, относительно права собственности; определения суда об утверждении мирового соглашения;

другие документы, которые по законодательству подтверждают приобретение, изменение или прекращение прав на недвижимость.



Перед покупкой вторичного жилья следует проверить ряд документов / Фото bergencountyfirm.net

На какие документы, подтверждающие регистрацию прав на имущество обратить внимание?

Для отчуждения или залога недвижимого имущества, которое подлежит государственной регистрации, обязательным условием является предоставление документов, подтверждающих зарегистрированное право собственности у человека, который передает имущество.

Факт наличия прав на недвижимость можно проверить через Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество. Данные из реестра можно получить в режиме реального времени.

Получить выписку из реестра можно:

в бумажной форме – через государственного регистратора, администратора ЦНАП или помощника нотариуса;

в электронной форме – через Дію.

Система государственной регистрации прав в нынешнем виде действует с 1 января 2013 года. До этого времени регистрацию прав осуществляло Бюро технической инвентаризации (БТИ). Данные вносились в Реестр прав собственности на бумажных носителях (реестровых книгах и делах), которые до сих пор хранятся в БТИ.

Теперь государственную регистрацию прав проводят:

исполнительные органы сельских, поселковых и городских советов;

Киевская городская госадминистрация;

районные и районные в городах госадминистрации;

нотариусы.

Что дополнительно проверить перед покупкой жилья?