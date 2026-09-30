Предыдущему поколению было проще купить жилье: что изменилось для молодежи в Европе

В Германии один из самых низких показателей владения жильем в Европе – всего 44,3%, тогда как в среднем по ЕС этот показатель составляет около 69%. Для молодых немцев покупка жилья становится все более сложной из-за дорогих кредитов, высоких цен и медленного роста доходов.

Почему молодые немцы все реже покупают жилье

За одиннадцать лет немцы не стали чаще покупать собственное жилье – напротив, показатель снизился с 45,9% в 2011 году до 44,3% в 2022-м, пишет finance.ua.

Молодые поколения в целом позже становятся владельцами недвижимости. По данным ОЭСР для 20 стран ЕС, среди людей, родившихся примерно в 1975 году, собственное жилье в 32 года имели 60%. Для родившихся в 1980-х этот показатель составлял 58%, а среди тех, кто родился в 1985 году, – уже 52%.

После 2021 года ситуацию осложнило повышение процентных ставок, из-за чего ипотечные кредиты подорожали. В то же время цены на недвижимость во многих странах росли быстрее доходов, поэтому молодым покупателям требуется больше времени, чтобы накопить на первоначальный взнос и получить кредит.

На время покупки жилья влияет и то, что молодежь дольше учится и позже начинает полноценно работать. В Германии значение имеет и финансовое положение родителей, поскольку помощь семьи может существенно облегчить приобретение квартиры или дома.

В каких странах молодежь чаще всего отказывается от покупки жилья

С середины 1990-х по 2019 год примерно в двух третях европейских стран наличие собственного жилья среди людей в возрасте 30–39 лет стало менее распространенным. Больше всего показатель снизился в Ирландии – с 81% до 53%.

Аналогичная картина наблюдается и в других странах. В Греции показатель снизился с 78 % до 58 %, в Великобритании – с 74 % до 56 %, а в Испании – с 77 % до 60 %. То есть в отдельных странах за несколько десятилетий разница превысила 20 процентных пунктов.

Во Франции, Словакии и Чехии показатели, напротив, выросли. Франция стала единственной из пяти крупнейших экономик Европы, где уровень владения жильем вырос – на 4 процентных пункта. В Словакии он вырос с 38% до 88%, а в Чехии – с 36% до 76%.

Напомним, аренда жилья в ЕС также обходится недешево. Самое дешевое жилье можно снять в Болгарии, тогда как в самых дорогих странах ежемесячная плата достигает почти 2 тысяч евро.