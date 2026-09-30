Чому молоді німці все рідше купують житло

За одинадцять років німці не стали частіше купувати власне житло – навпаки, показник знизився з 45,9% у 2011 році до 44,3% у 2022-му, пише finance.ua.

Молодші покоління загалом пізніше стають власниками нерухомості. За даними ОЕСР для 20 країн ЄС, серед людей, народжених приблизно у 1975 році, власне житло у 32 роки мали 60%. Для народжених у 1980-х цей показник становив 58%, а серед тих, хто народився у 1985 році, – вже 52%.

Після 2021 року ситуацію ускладнило зростання процентних ставок, через яке іпотечні кредити подорожчали. Водночас ціни на нерухомість у багатьох країнах зростали швидше за доходи, тож молодим покупцям потрібно більше часу, щоб накопичити на перший внесок і отримати кредит.

На час купівлі житла впливає і те, що молодь довше навчається та пізніше починає повноцінно працювати. У Німеччині значення має й фінансове становище батьків, оскільки допомога родини може суттєво полегшити придбання квартири чи будинку.

У яких країнах молодь найчастіше відмовляється від купівлі житла

Від середини 1990-х до 2019 року приблизно у двох третинах європейських країн власне житло серед людей віком 30–39 років стало менш поширеним. Найбільше показник знизився в Ірландії – з 81% до 53%.

Схожа картина і в інших країнах. У Греції показник знизився з 78% до 58%, у Великій Британії – з 74% до 56%, а в Іспанії – з 77% до 60%. Тобто в окремих країнах за кілька десятиліть різниця перевищила 20 процентних пунктів.

У Франції, Словаччині та Чехії показники, навпаки, зросли. Франція стала єдиною серед п'яти найбільших економік Європи, де рівень володіння житлом піднявся – на 4 процентні пункти. У Словаччині він зріс з 38% до 88%, а в Чехії – з 36% до 76%.

Нагадаємо, оренда житла в ЄС також коштує чимало. Найдешевше житло можна винайняти у Болгарії, тоді як у найдорожчих країнах щомісячна плата сягає майже 2 тисяч євро.