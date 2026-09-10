Покупка жилья в Греции станет дороже: для кого налог вырастет в 5 раз

В Греции планируют в пять раз повысить налог на покупку жилья для части иностранцев – с 3% до 15%. Новые правила могут коснуться и украинцев, но все будет зависеть от их статуса в стране.

Как изменится налог на покупку жилья в Греции

Новую ставку планируют ввести с 2027 года. Она коснется покупателей из стран, не входящих в Европейский Союз и Европейскую экономическую зону, пишет Open4business.

Сейчас налог на покупку жилья составляет 3%. После изменений его планируют повысить до 15%. Вместе с муниципальным сбором ставка вырастет с 3,09% до 15,45%.

Для граждан ЕС и ЕЭЗ ставка не изменится. Повышение коснется только жилья. Коммерческие помещения, земельные участки и другие виды недвижимости изменения не затронут.

Для жилья стоимостью 300 тысяч евро налог вместе с муниципальным сбором может вырасти примерно с 9,3 до 46,35 тысячи евро. Если объект стоит 500 тысяч евро, сумма вырастет с 15,45 до 77,25 тысячи евро.

Правительство Греции хочет снизить спрос на жилье со стороны покупателей из третьих стран. По оценке властей, такой спрос влияет на цены и доступность недвижимости для местных жителей.

Что изменится для украинцев, покупающих жилье в Греции

Украина не входит в ЕС и ЕЭЗ, поэтому новая ставка может коснуться и украинцев. Будет ли применяться ставка 15% к конкретному покупателю, будет зависеть от его юридического и налогового статуса в Греции.

Исключения предусмотрены для отдельных категорий иностранцев. Среди них – долгосрочные резиденты Греции, признанные беженцы и обладатели определенных видов вида на жительство. Отдельно пока не уточнили, будет ли специальное исключение для украинцев со статусом временной защиты.

Напомним, в Греции начали массово проверять квартиры и дома, которые сдают туристам посуточно. За проблемы с документами владельцам могут грозить штрафы и блокировка аккаунтов на платформах аренды.