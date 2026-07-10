Как в Греции будут проверять квартиры, сдаваемые в посуточную аренду

На первом этапе были случайным образом отобраны 1 500 объектов в разных регионах страны – квартир и домов, сдаваемых в краткосрочную аренду, пишет Ekathimerini.

Владельца должны предупредить о проверке электронным уведомлением. Его отправляют как минимум за 10 дней, чтобы человек успел подготовить разрешительные, налоговые и другие документы на жилье.

Если пакет документов полный и у инспекторов не возникает вопросов, все можно завершить дистанционно. В таком случае в квартиру или дом никто не приедет.

Выездную проверку могут назначить, если владелец не ответил на уведомление, предоставил не все документы или у инспекторов остались вопросы по объекту. Во время такого визита инспекторы должны предъявить официальное письменное распоряжение.

За недопуск инспекторов или проблемы с документами владельцу могут выписать большой штраф. Кроме того, его аккаунты на онлайн-платформах по аренде жилья заблокируют. Правительство объясняет эти изменения безопасностью туристов и качеством квартир и домов, сдаваемых посуточно. В 2026 году такие проверки планируется сделать регулярными.

Напомним, еще в январе в Афинах ограничили краткосрочную аренду жилья в нескольких популярных районах города. Таким образом власти хотели снизить давление на рынок, поскольку из-за туристического жилья местным жителям становилось сложнее найти доступные квартиры.