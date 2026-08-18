Первая зима выявит слабые места новостройки: что проверить перед покупкой

Квартира в новостройке может казаться качественной на плане, но первая зима быстро выявит ее слабые места. Наличие генератора во дворе еще не означает полной автономности, а привлекательная цена квартиры может не учитывать значительную часть будущих расходов.

Что следует обратить внимание перед покупкой квартиры в новостройке в преддверии зимы, рассказала 24 Канал Марианна Бигунец, коммерческий директор строительной компании GAZDA.

Что проверить перед покупкой квартиры в новостройке в преддверии зимы

Сначала стоит определить цель: планируете ли вы купить жилье в новостройке для постоянного проживания или переезда семьи, для сдачи в аренду или в качестве инвестиции. От этого зависит, какая площадь вам нужна, насколько готовой должна быть квартира и какая инфраструктура должна находиться поблизости.

Перед заключением сделки необходимо проверить документы на землю, разрешения на строительство и схему, по которой покупатели вкладывают средства в строительство. Отдельно стоит посмотреть, как быстро продвигаются работы, есть ли уже введенные в эксплуатацию очереди и выполнял ли застройщик свои предыдущие обязательства.

Главный совет для граждан, которые накануне холодов решат приобрести жилье в новостройке, – это сравнивать не отдельные параметры, а полную модель проживания. Квартира должна соответствовать потребностям семьи, быть финансово доступной, иметь понятный срок заселения, а дом – обеспечивать базовые услуги в различных обстоятельствах. Именно такая совокупность характеристик будет все больше определять реальную ценность и будущую ликвидность жилья,

– пояснила Марианна Бигунец.

Наличие генератора еще не означает, что во время отключений будет работать весь дом. Нужно уточнить, какие системы подключены к резервному питанию, какова его мощность и на сколько времени его хватит. Также важно знать, какой запас топлива предусмотрен для генератора или какова емкость аккумуляторов.

Перед зимой особенно важно выяснить, как в доме работает отопление и что произойдет с котельной и насосами, если пропадет электроэнергия. Стоит проверить, есть ли запас горячей воды, а также обратить внимание на утепление фасада, окон и кровли. Качество утепления напрямую повлияет на теплопотери зимой.

Цена квартиры – лишь часть будущих расходов. К ней нужно добавить ремонт, мебель, технику, налоги и оформление. В бюджет также стоит заложить возможные расходы на подключение и дальнейшее содержание дома.

Если цена квартиры или остаток платежа привязаны к валюте, нужно сразу выяснить, по какому курсу производится перерасчет и на какую дату он фиксируется. Из-за колебаний гривны окончательная сумма может отличаться от той, на которую покупатель рассчитывал изначально.

Если жилье впоследствии придется продавать или сдавать, значение будет иметь не только район. На спрос будут влиять качество инженерных систем, транспорт, укрытие, парковка и инфраструктура поблизости.

Напомним, в первой половине 2026 года квартиры в новостройках подорожали в основном на 5–10%. В то же время покупателям стоит учитывать и расходы после приобретения: только базовый ремонт квартиры площадью 50 квадратных метров до конца года может обойтись в 450–700 тысяч гривен, без учета мебели и техники.

Например, супруги, которые около года назад приобрели квартиру площадью 67 квадратных метров в Киеве, потратили почти 700 тысяч гривен на ремонт. При этом обустройство жилья еще не завершено – впереди остались расходы на мебель и бытовую технику.