Что изменилось в выборе квартиры

Покупатели жилья в 2026 году ведут себя осторожнее, хотя активность на рынке в целом остается выше, чем годом ранее, рассказала 24 Каналу Марианна Бигунец, коммерческий директор строительной компании GAZDA.

По данным НБУ, в четвертом квартале 2025 года было заключено наибольшее количество сделок купли-продажи с начала полномасштабной войны. После этого рынок притормозил: уже в первом квартале 2026 года количество сделок существенно сократилось. В то же время за последние четыре отчетных квартала количество сделок выросло на 11% в годовом исчислении.

Среди причин, сдерживающих покупателей, НБУ называет высокие риски безопасности, перебои с электроэнергией и теплом, а также рост стоимости недвижимости в гривнах. Спрос при этом не исчез, однако покупатели чаще ищут более компактное и доступное жилье.

Средняя площадь приобретенной квартиры составила 48 квадратных метров. В то же время в предложении преобладают более просторные объекты – в среднем более 65 квадратных метров.

Перед новым осенне-зимним сезоном изменились и требования к самим домам. По внутренним данным GAZDA, более 90% потенциальных покупателей в 2026 году интересовались, как новостройка будет функционировать во время отключений и есть ли у нее резервное питание.

Еще до полномасштабного вторжения выбор жилья в новостройке нередко начинался и заканчивался сравнением местоположения и цены за квадратный метр. Теперь покупатель пытается понять, как ему будет жить в этом доме во время возможных отключений: будет ли вода, тепло, освещение и другие системы жизнеобеспечения. То есть он оценивает уже не только квартиру, но и все бытовые риски. Многоквартирный дом в неблагоприятных условиях становится "клеткой" для его жильцов, что значительно ухудшает морально-психологическое состояние граждан,

– отметила эксперт.

Как меняются цены на первичном рынке

За первые шесть месяцев 2026 года цены на первичном рынке выросли в основном на 5–10%. На подорожание повлияли ослабление гривны и рост себестоимости строительства.

Однако цена квартиры – лишь часть будущих расходов. После покупки к ней могут добавиться ремонт, мебель и бытовая техника, а также расходы на оформление документов, подключение и дальнейшее содержание жилья. Из-за этого квартиры одинаковой площади и с близкой ценой за квадратный метр могут существенно отличаться по итоговому бюджету.

Объект, который изначально кажется более дешевым, может оказаться дороже, если он требует значительного ремонта, дополнительного утепления или индивидуальных решений для резервного электроснабжения,

– пояснила Марианна Бигунец.

Сколько может стоить ремонт к концу 2026 года

По оценкам GAZDA, к концу 2026 года базовая отделка может стоить около 9–14 тысяч гривен за квадратный метр. Ремонт среднего уровня оценивается в 15–19 тысяч, а более сложная и дорогая отделка – в 22–30 тысяч гривен за квадратный метр.

Например, для квартиры площадью 50 квадратных метров базовый ремонт обойдется в 450–700 тысяч гривен. Ремонт среднего уровня обойдется в 750–950 тысяч, а более дорогая отделка – от 1,1 до 1,5 миллиона гривен.

При этом расчеты касаются только ремонта, мебель и бытовая техника в указанные суммы не входят, поэтому фактические расходы будут выше.

Как квартиры с ремонтом влияют на ценовую неопределенность

Квартиры с готовым ремонтом позволяют быстрее заселиться и лучше спрогнозировать будущие расходы. В то же время стоит уточнить комплектацию жилья: входят ли в нее отделка стен и пола, межкомнатные двери, сантехника, освещение, электрофурнитура, кухонная зона и бытовая техника.

Готовность квартиры не заменяет проверки самого дома. Даже полностью отделанное жилье может зависеть от работы насосов, котельной, систем доступа и общедомовых электросетей. Готовая отделка ценна не сама по себе, а как инструмент снижения рисков. Покупатель получает более четкий бюджет, более быстрое заселение и меньшую зависимость от стоимости работ и материалов. Однако эти преимущества должны сочетаться с качественной инженерной инфраструктурой и готовностью всего дома к осенне-зимнему сезону,

– объясняет Марианна Бигунец.

Напомним, в первом полугодии 2026 года ипотечное кредитование в Украине продолжило расти. Наиболее быстро выросло количество кредитов на квартиры в строящихся домах, а главной движущей силой рынка остается программа "еОселя", на долю которой приходится 93% всех новых жилищных кредитов.