Родители не могут просто так продать квартиру ребенка: что для этого нужно
Продать квартиру или дом, принадлежащие ребенку, исключительно по решению родителей нельзя. Для такой сделки требуется разрешение органа опеки, а правила различаются в зависимости от возраста ребенка.
Как продать жилье, принадлежащее ребенку
Если ребенок является собственником или совладельцем недвижимости, перед продажей необходимо получить разрешение органа опеки и попечительства, Министерства юстиции Украины.
Без разрешения нотариус не заверит договор. Так же необходимо разрешение для других действий с имуществом ребенка, в частности для раздела, залога или оформления ипотеки.
- Для детей до 14 лет сделку заключают родители или другие законные представители, ведь самостоятельно они могут совершать только мелкие бытовые сделки. Обычно для продажи требуется согласие обоих родителей, а если договор оформляет один из них, согласие второго заверится у нотариуса.
- После 14 лет ребенок уже участвует в заключении договора самостоятельно, однако согласие родителей и разрешение органа опеки все равно необходимы.
Согласие одного из родителей не требуется, если он находится в плену или в заложниках, пропал без вести при особых обстоятельствах, признан безвестно отсутствующим или его место жительства неизвестно. Согласие также может не потребоваться, если один из родителей не менее полугода живет отдельно, не участвует в воспитании ребенка и не обеспечивает его содержание.
Перед выдачей разрешения служба по делам детей проверяет, не ухудшит ли продажа имущественные и жилищные права ребенка. Проверка длится до 10 рабочих дней, а решение должно быть принято в течение месяца.
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Когда в продаже жилья могут отказать
Разрешение может не быть предоставлено, если продажа ухудшит имущественные права ребенка или нарушит его законные интересы. Отказать также могут из-за судебного спора по поводу жилья, разногласий между родителями или ложных сведений в представленных документах.
Могут отказать и в том случае, если родителей лишили родительских прав, ребенка отобрали без такого лишения или в суд уже подан соответствующий иск. Решение органа опеки можно обжаловать в суде – как отказ, так и выданное разрешение.
Напомним, для продажи квартиры продавцу необходимо подготовить не только паспорт и документ о праве собственности. В зависимости от ситуации могут потребоваться согласие второго супруга, документы совладельцев или разрешение органа опеки.