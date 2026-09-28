Как продать жилье, принадлежащее ребенку

Если ребенок является собственником или совладельцем недвижимости, перед продажей необходимо получить разрешение органа опеки и попечительства, Министерства юстиции Украины.

Без разрешения нотариус не заверит договор. Так же необходимо разрешение для других действий с имуществом ребенка, в частности для раздела, залога или оформления ипотеки.

Для детей до 14 лет сделку заключают родители или другие законные представители, ведь самостоятельно они могут совершать только мелкие бытовые сделки. Обычно для продажи требуется согласие обоих родителей, а если договор оформляет один из них, согласие второго заверится у нотариуса.

сделку заключают родители или другие законные представители, ведь самостоятельно они могут совершать только мелкие бытовые сделки. Обычно для продажи требуется согласие обоих родителей, а если договор оформляет один из них, согласие второго заверится у нотариуса. После 14 лет ребенок уже участвует в заключении договора самостоятельно, однако согласие родителей и разрешение органа опеки все равно необходимы.

Согласие одного из родителей не требуется, если он находится в плену или в заложниках, пропал без вести при особых обстоятельствах, признан безвестно отсутствующим или его место жительства неизвестно. Согласие также может не потребоваться, если один из родителей не менее полугода живет отдельно, не участвует в воспитании ребенка и не обеспечивает его содержание.

Перед выдачей разрешения служба по делам детей проверяет, не ухудшит ли продажа имущественные и жилищные права ребенка. Проверка длится до 10 рабочих дней, а решение должно быть принято в течение месяца.

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Когда в продаже жилья могут отказать

Разрешение может не быть предоставлено, если продажа ухудшит имущественные права ребенка или нарушит его законные интересы. Отказать также могут из-за судебного спора по поводу жилья, разногласий между родителями или ложных сведений в представленных документах.

Могут отказать и в том случае, если родителей лишили родительских прав, ребенка отобрали без такого лишения или в суд уже подан соответствующий иск. Решение органа опеки можно обжаловать в суде – как отказ, так и выданное разрешение.

Напомним, для продажи квартиры продавцу необходимо подготовить не только паспорт и документ о праве собственности. В зависимости от ситуации могут потребоваться согласие второго супруга, документы совладельцев или разрешение органа опеки.