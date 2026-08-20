Квартиру, находящуюся в совместной собственности, не так просто продать: что может помешать сделке

Отказ хотя бы одного совладельца может сделать невозможной продажу совместного жилья. Перед оформлением сделки нотариус проверяет документы на недвижимость, права супругов и детей, а также наличие всех необходимых разрешений.

Кто владеет жильем в совместной собственности и как его продать

Совместная собственность означает, что квартира или дом принадлежат сразу нескольким людям, но доли каждого официально не определены, пишет Министерство юстиции.

Даже если квартира оформлена только на одного из супругов, второй совладелец все равно имеет полные права на недвижимость. Именно поэтому при продаже нотариус обязательно потребует письменного согласия мужа или жены.

В 2026 году нотариусы при удостоверении сделок тщательно проверяют дату приобретения жилья, факт пребывания в браке и наличие брачного договора. Также выясняют информацию об арестах, судебных спорах и правах детей или недееспособных лиц.

Для оформления сделки продавцу необходимо предоставить паспорт, идентификационный код и документ, подтверждающий право собственности. В 2026 году таким подтверждением является запись в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество.

Если один из собственников уехал за границу и не имеет доступа к документам, это не дает другим совладельцам дополнительных преимуществ. Заключить договор купли-продажи без его официального участия или письменного согласия невозможно.

Для заключения договора купли-продажи все совладельцы должны либо лично явиться к нотариусу, либо предоставить надлежащим образом оформленную доверенность,

– пояснил юрист Евгений Корнийчук.

Можно ли разделить жилье между совладельцами

Владельцы могут не только продать квартиру, но и официально разделить ее между собой. Самый простой способ – заключить договор о разделе имущества по взаимному согласию, а в случае конфликта спор решается в суде.

В некоторых случаях недвижимость можно выделить в натуре, то есть фактически превратить один объект в два отдельных. Такой вариант в основном возможен для частных домов с отдельными входами и коммуникациями, тогда как для квартир в многоэтажных домах это практически невозможно.

После раздела каждый собственник получает отдельный объект недвижимости или четко определенную долю. Тогда человек может самостоятельно распоряжаться имуществом: продавать его, дарить или передавать по наследству.

Какие права имеет каждый совладелец до раздела

До официального раздела каждый совладелец имеет право пользоваться всем жильем, а не только отдельной комнатой. Человек владеет долей права на весь объект недвижимости. Все вопросы, касающиеся пользования, ремонта, оплаты коммунальных услуг или продажи квартиры, совладельцы должны решать совместно. Из-за отказа одной из сторон согласиться на раздел конфликты нередко затягиваются на годы.

В такой ситуации собственники могут обратиться в суд, чтобы определить порядок пользования жильем или официально разделить имущество. Решение суда устанавливает для каждого совладельца четкие границы и права.

Напомним, что украинское законодательство позволяет продать свою долю даже без согласия других совладельцев. Для этого сначала необходимо официально определить свою долю через нотариуса или суд, преобразовав совместную совместную собственность в совместную долевую. Другие совладельцы имеют преимущественное право на покупку этой доли, поэтому продавец обязан письменно уведомить их о продаже с указанием цены.