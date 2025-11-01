Продажа квартиры в 2025 году: когда налоги можно не платить совсем

В 2025 году в Украине операции по продаже недвижимости по-прежнему сопровождаются налогами. Впрочем, действующее законодательство предусматривает ряд льгот, которые позволяют уменьшить или даже полностью избежать уплаты налогов. Это касается отдельных категорий граждан, типов недвижимости и условий продажи.

В соответствии с Законом "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины" при продаже квартиры, дома или коммерческого помещения продавец платит налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и военный сбор. Подробнее рассказывает 24 Канал.

Какие налоги при продаже жилья платят украинцы?

Размер налогов зависит от нескольких факторов – количества продаж в течение года, срока владения имуществом и типа объекта.

Основные налоговые ставки:

0% НДФЛ и 0% военного сбора – если вы продаете жилье впервые за год и владеете им более 3 лет;

5% НДФЛ и 5% военного сбора – если недвижимость находится в собственности менее 3 лет;

18% НДФЛ и 5% военного сбора – для второй и последующих сделок продажи в течение года.

Кроме того: продавец платит 1% государственной пошлины за нотариальное оформление; покупатель – 1% сбора в Пенсионный фонд.

Услуги нотариуса обычно стоят примерно 1% от стоимости сделки, но это зависит от договоренности сторон,

– объясняют в агентстве недвижимости "Арсенал".

Кто может воспользоваться налоговыми льготами в 2025 году?

Государство предоставило ряд налоговых послаблений для отдельных групп плательщиков:

единственная продажа за год – если это ваша первая сделка в течение года и жилье в собственности более 3 лет, налоги не уплачиваются;

наследство или дарение – продажа недвижимости, полученной в наследство от близких родственников (родителей, детей, супругов), освобождается от налогов, даже если владение длится менее 3 лет.



Часть украинцев может не платить налоги о продаже жилья / Фото news.dtkt.ua

Для других наследников действуют стандартные ставки. Однако есть и льготные категории граждан:

пенсионеры и лица с инвалидностью могут быть полностью или частично освобождены от отдельных сборов;

ветераны и люди с инвалидностью I группы имеют сниженные ставки при уплате государственной пошлины;

продажа единственного жилья – если это ваше основное место жительства и вы владеете им более 3 лет, НДФЛ и военный сбор не начисляют.

Как уменьшить налоговые расходы при продаже квартиры?

Чтобы не переплачивать, эксперты советуют действовать обдуманно:

планируйте продажу – старайтесь осуществлять только одну сделку в год, ведь это дает право на нулевую ставку;

проверьте срок владения – если три года еще не прошли, возможно, стоит немного подождать, чтобы получить льготу;

сохраняйте документы – при продаже наследственного имущества необходимо подтвердить родство (свидетельство о рождении, брак и т.д.), чтобы воспользоваться налоговыми послаблениями.

Какие регионы стали лидерами по уплате налога на недвижимость в 2025 году?

По данным Государственной налоговой службы, с января по август 2025 года в местные бюджеты Украины поступило почти 8,7 миллиарда гривен налога на недвижимость.

Наибольшие поступления зафиксированы в Киеве, где сумма уплаченного налога составила 1,74 миллиарда гривен. На втором месте – Киевская область с показателем 0,86 миллиарда гривен, далее следуют Днепропетровская область, которая перечислила 0,84 миллиарда гривен, и Одесская область с 0,83 миллиарда гривен.

Всего в течение восьми месяцев налог на недвижимость уплатили более 740 тысяч плательщиков.