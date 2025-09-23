Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную налоговую службу.
Кто заплатил больше всех?
Лидерами по суммам стали:
- Киев – 1,74 миллиарда гривен;
- Киевская область – 0,86 миллиарда гривен;
- Днепропетровская область – 0,84 миллиарда гривен 0 84 миллиарда гривен;
- Одесская область – 0,0 83 миллиарда гривен.
В целом налог за восемь месяцев уже уплатили более 740 тысяч плательщиков.
Как рассчитать налог?
В 2025 году украинцы платят налог за отчетный 2024 год. Его размер зависит от площади жилья. Налог начисляется владельцам:
- квартир площадью более 60 квадратных метров,
- домов свыше 120 квадратных метра,
- любой другой недвижимости (или их долей) свыше 180 квадратных метров.
Важно! Не нужно платить налог за недвижимость, которая находится на оккупированных территориях или в зонах боевых действий.
Кому пригрозили штрафами?
Ранее мы писали, что за просрочку уплаты налога начисляются штрафы: 5% от суммы налога до 30 дней просрочки и 10% – более 30 дней; квитанции могут приходить до трех лет.
Льготные метры не облагаются налогом, а остальные – облагаются налогом по установленным ставкам.