Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную налоговую службу.

Кто заплатил больше всех?

Лидерами по суммам стали:

Киев – 1,74 миллиарда гривен;

Киевская область – 0,86 миллиарда гривен;

Днепропетровская область – 0,84 миллиарда гривен 0 84 миллиарда гривен;

Одесская область – 0,0 83 миллиарда гривен.

В целом налог за восемь месяцев уже уплатили более 740 тысяч плательщиков.



Украинцы заплатили больше налога на недвижимость / Фото Unsplash

Как рассчитать налог?

В 2025 году украинцы платят налог за отчетный 2024 год. Его размер зависит от площади жилья. Налог начисляется владельцам:

квартир площадью более 60 квадратных метров,

домов свыше 120 квадратных метра,

любой другой недвижимости (или их долей) свыше 180 квадратных метров.

Важно! Не нужно платить налог за недвижимость, которая находится на оккупированных территориях или в зонах боевых действий.

Кому пригрозили штрафами?