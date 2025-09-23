Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Державну податкову службу.
Хто сплатив найбільше?
Лідерами за сумами стали:
- Київ – 1,74 мільярда гривень;
- Київська область – 0,86 мільярда гривень;
- Дніпропетровська область – 0,84 мільярда гривень;
- Одеська область – 0,83 мільярда гривень.
Загалом податок за вісім місяців уже сплатили понад 740 тисяч платників.
Українці сплатили більше податку на нерухомість / Фото Unsplash
Як розрахувати податок?
У 2025 році українці сплачують податок за звітний 2024 рік. Його розмір залежить від площі житла. Податок нараховується власникам:
- квартир площею понад 60 квадратних метри,
- будинків понад 120 квадратних метри,
- будь-якої іншої нерухомості (або їх часток) понад 180 квадратних метри.
Важливо! Не потрібно сплачувати податок за нерухомість, яка перебуває на окупованих територіях або у зонах бойових дій.
Кому пригрозили штрафами?
Раніше ми писали, що за прострочення сплати податку нараховуються штрафи: 5% від суми податку до 30 днів прострочення і 10% – більше ніж 30 днів; квитанції можуть приходити до трьох років.
Пільгові метри не обкладаються податком, а решта – оподатковується за встановленими ставками.