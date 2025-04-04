Про сплату податку на нерухомість нагадали у Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги, інформує 24 Канал.
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Хто та коли повинен сплатити податок на нерухомість
Податок на житло у 2025 році мають сплатити власники помешкань, площа яких перевищує норми:
- для квартир – понад 60 квадратних метрів;
- для будинків – понад 120 квадратних метрів;
- інших типів житла та їхніх часток – понад 180 квадратних метрів.
Сплатити податок необхідно протягом 60 днів з моменту отримання повідомлення. Воно має прийти в особистий кабінет платника податків або рекомендованим листом на пошту до 1 липня. Якщо порушити терміни, доведеться сплатити штраф у розмірі 5%, якщо затримка до 30 днів включно, 10% – понад 30 днів суми податкового боргу.
Скільки треба платити: як дізнатися суму
Розмір податку на нерухомість залежить від ставки та площі, яка перевищує норму.
Ставку податку визначає місцева влада у відсотках від мінімальної зарплати на 1 січня звітного року. Вона не може перевищувати 1,5% за квадратний метр.
На 1 січня 2024 року (саме за цей рік слід сплатити податок у 2025) мінімальна заробітна плата становила 7 100 гривень. Тому максимальний розмір ставки – 106,5 гривні за квадрат.
Податок на нерухомість мають сплатити власники помешкань певного розміру / Фото Depositphotos
Приклад визначення суми податку
Визначимо суму податку для власника квартири, площа якої становить 65 квадратних метрів.
- Ставка податку – 1,5 % (7 100 гривень * 1,5 відсотка = 106,5 гривні).
- Оподатковувана площа – 5 квадратних метрів (65 – 60 квадрати).
- Сума податку: 5 квадратних метрів * 106,50 гривні = 532,50 гривні.
Хто має звільнення від сплати податку
Не сплачують податок на нерухомість власники житла з площею у межах встановлених норм, а також ті, чия нерухомість перебуває на окупованих територіях, пошкоджена, зруйнована чи в зоні активних бойових дій.
Об'єкти нерухомості, за які не потрібно сплачувати податок:
- дитячі будинки сімейного типу;
- житло, яке належить дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування та дітям з інвалідністю, яких виховують одинокі матері чи батьки, але не більше одного такого об'єкта на дитину;
- власність громадських об'єднань людей з інвалідністю та їхніх підприємств;
- житло, яке належить багатодітним або прийомним сім'ям, у яких виховують 5 і більше дітей.