Об уплате налога на недвижимость напомнили в Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи, информирует 24 Канал.
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Кто и когда должен уплатить налог на недвижимость
Налог на жилье в 2025 году должны уплатить владельцы квартир, площадь которых превышает нормы:
- для квартир – более 60 квадратных метров;
- для домов – более 120 квадратных метров;
- других типов жилья и их долей – более 180 квадратных метров.
Уплатить налог необходимо в течение 60 дней с момента получения уведомления. Оно должно прийти в личный кабинет налогоплательщика или заказным письмом на почту до 1 июля. Если нарушить сроки, придется уплатить штраф в размере 5%, если задержка до 30 дней включительно, 10% – свыше 30 дней суммы налогового долга.
Сколько надо платить: как узнать сумму
Размер налога на недвижимость зависит от ставки и площади, которая превышает норму.
Ставку налога определяет местная власть в процентах от минимальной зарплаты на 1 января отчетного года. Она не может превышать 1,5% за квадратный метр.
На 1 января 2024 года (именно за этот год следует уплатить налог в 2025) минимальная заработная плата составляла 7 100 гривен. Поэтому максимальный размер ставки – 106,5 гривны за квадрат.
Налог на недвижимость должны уплатить владельцы помещений определенного размера / Фото Depositphotos
Пример определения суммы налога
Определим сумму налога для владельца квартиры, площадь которой составляет 65 квадратных метров.
- Ставка налога – 1,5% (7 100 гривен * 1,5 процента = 106,5 гривны).
- Налогооблагаемая площадь – 5 квадратных метров (65 – 60 квадратов).
- Сумма налога: 5 квадратных метров * 106,50 гривен = 106 50 гривен = 532,50 гривны.
Кто имеет освобождение от уплаты налога
Не платят налог на недвижимость владельцы жилья с площадью в пределах установленных норм, а также те, чья недвижимость находится на оккупированных территориях, повреждена, разрушена или в зоне активных боевых действий.
Объекты недвижимости, за которые не нужно платить налог:
- детские дома семейного типа;
- жилье, которое принадлежит детям-сиротам, лишенным родительской опеки и детям с инвалидностью, которых воспитывают одинокие матери или отцы, но не более одного такого объекта на ребенка;
- собственность общественных объединений людей с инвалидностью и их предприятий;
- жилье, которое принадлежит многодетным или приемным семьям, в которых воспитывают 5 и более детей.