Об уплате налога на недвижимость напомнили в Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи, информирует 24 Канал.

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Кто и когда должен уплатить налог на недвижимость

Налог на жилье в 2025 году должны уплатить владельцы квартир, площадь которых превышает нормы:

для квартир – более 60 квадратных метров;

для домов – более 120 квадратных метров;

других типов жилья и их долей – более 180 квадратных метров.

Уплатить налог необходимо в течение 60 дней с момента получения уведомления. Оно должно прийти в личный кабинет налогоплательщика или заказным письмом на почту до 1 июля. Если нарушить сроки, придется уплатить штраф в размере 5%, если задержка до 30 дней включительно, 10% – свыше 30 дней суммы налогового долга.

Сколько надо платить: как узнать сумму

Размер налога на недвижимость зависит от ставки и площади, которая превышает норму.

Ставку налога определяет местная власть в процентах от минимальной зарплаты на 1 января отчетного года. Она не может превышать 1,5% за квадратный метр.

На 1 января 2024 года (именно за этот год следует уплатить налог в 2025) минимальная заработная плата составляла 7 100 гривен. Поэтому максимальный размер ставки – 106,5 гривны за квадрат.



Налог на недвижимость должны уплатить владельцы помещений определенного размера / Фото Depositphotos

Пример определения суммы налога

Определим сумму налога для владельца квартиры, площадь которой составляет 65 квадратных метров.

Ставка налога – 1,5% (7 100 гривен * 1,5 процента = 106,5 гривны).

Налогооблагаемая площадь – 5 квадратных метров (65 – 60 квадратов).

Сумма налога: 5 квадратных метров * 106,50 гривен = 106 50 гривен = 532,50 гривны.

Кто имеет освобождение от уплаты налога

Не платят налог на недвижимость владельцы жилья с площадью в пределах установленных норм, а также те, чья недвижимость находится на оккупированных территориях, повреждена, разрушена или в зоне активных боевых действий.

Объекты недвижимости, за которые не нужно платить налог: