Правительство выделило более 5 миллиардов на "eВосстановление": сколько украинцев получат новое жилье

Украинские семьи, лишившиеся жилья в результате российских атак, смогут приобрести новое жилье по жилищным сертификатам "еВосстановление". Правительство выделило на их финансирование дополнительно 5,14 миллиарда гривен.

Сколько украинцев получат финансирование

Средства поступили от Банка развития Рады Европы в рамках проекта HOME, сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

По его словам, на данный момент жилищные сертификаты по программе "еВосстановление" получили более 88 тысяч украинских семей. Общая сумма назначенных компенсаций составляет 112,6 миллиарда гривен.

При этом более 33 тысяч семей уже использовали сертификаты для приобретения нового жилья.

В то же время еще около 55 тысяч семей ожидают финансирования своих сертификатов. Новый транш от европейских партнеров позволит частично сократить эту очередь и обеспечить выплаты для более чем 3 600 семей.

Мы будем продолжать свою работу, пока каждый украинец, лишившийся жилья из-за российской агрессии, не получит новое жилье,

– подчеркнул Корецкий.

Что можно приобрести за сертификат

Компенсацию по программе "еВосстановление" предоставляют владельцам недвижимости, которая была уничтожена в результате атак России и которую уже невозможно восстановить.

Сертификат можно использовать для приобретения квартиры или дома как на первичном, так и на вторичном рынке. Также средства разрешается направлять на инвестиции в строительство нового жилья.

Размер компенсации определяется с учетом характеристик разрушенной недвижимости.

Напомним, жилищный сертификат по программе "е-Восстановление" остается действительным в течение пяти лет с даты его оформления. Поэтому отсутствие финансирования на момент получения сертификата не означает, что он автоматически аннулируется.