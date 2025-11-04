еВосстановление работает: кто из украинцев сможет получить компенсацию повторно

В Украине все чаще случаются ситуации, когда дом подвергается повторным разрушениям из-за российских обстрелов. Поэтому государство упростило процедуру повторной подачи заявки по программе еВідновлення.

В случае нового попадания в дом человек может повторно подать заявку, даже если первая еще рассматривается, пишет 24 Канал со ссылкой на соцсети Михаила Федорова.

Как подать заявку на возмещение повторно?

В приложении "Дія" пользователю нужно:

Открыть "Отчет о ремонте" по предыдущему заявлению;

Отметить опцию "Имущество было повреждено повторно";

Отправить новое сообщение о повреждении и подать новое заявление.

Благодаря приложению процедура не сложная и быстрая. Комиссия выезжает только один раз, чтобы осмотреть новые разрушения, оценить масштабы и определить размер компенсации. После этого предыдущее заявление будет закрыто.

Важно! Карточка еВідновлення по предыдущему заявлению должна быть закрыта. Если на ней остались средства, сумма вернется в госбюджет. Для новой заявки нужно открыть новый счет.

Что предусматривает программа еВідновлення?

Согласно информации на сайте "Дія", программа еВідновлення – это государственная инициатива, создана для поддержки граждан, чье жилье пострадало в результате войны.

Украинцы могут подать заявку через приложение. Полученные средства можно использовать только на восстановление поврежденного имущества. Процесс содержит несколько этапов:

Подача заявки о повреждении через "Дію";

Выезд комиссии для оценки состояния жилья;

Начисление компенсации на специальный счет;

Финансирование предоставляется исключительно на безналичный счет еВідновлення, чтобы средства были потрачены по назначению.

Обратите внимание! Воспользоваться программой могут владельцы поврежденных квартир и частных домов. При этом компенсация предназначена именно для восстановления, а не приобретения нового жилья.

Если имущество разрушено, разрешается приобретение нового жилья. Но тогда заявка подается по-другому.

Как подать заявку, если жилье разрушено?