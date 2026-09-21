Чтобы не получить штраф: как владельцу жилья проверить налог на недвижимость

Владельцы квартир и домов, площадь которых превышает установленные нормы, обязаны уплачивать налог на недвижимость. Чтобы не пропустить начисление и не получить штраф, можно проверить налог онлайн.

Как владельцу жилья проверить налог на недвижимость

Начисление можно проверить несколькими способами, пишет 24 Канал.

Электронный кабинет налогоплательщика.

Здесь можно увидеть больше всего информации о начислениях. В частности, владельцу доступны сумма налога, состояние расчетов с бюджетом, данные о задолженности или переплате, а также история платежей. Этот сервис подойдет, если нужно проверить не только наличие задолженности, но и саму начисленную сумму.

Приложение "Дия".

В ней можно быстро проверить, есть ли налоговая задолженность. Однако подробной информации о начислении налога на недвижимость там может не быть. В таком случае более точные данные стоит искать в Электронном кабинете налогоплательщика.

Приложение "Моя налоговая".

Через него можно проверить состояние расчетов с бюджетом и получать уведомления о новых начислениях. Также приложение позволяет перейти к оплате через платежные сервисы.

InfoTAX.

Чат-бот работает в Telegram и Viber и позволяет отслеживать налоговые данные. Через него также можно получать уведомления о новых начислениях.

Напомним, если в собственности находится несколько объектов одного типа, их площадь суммируется, и налог начисляется только на превышение льготной нормы. Например, за две квартиры общей площадью 120 квадратных метров налог придется уплатить за 60 квадратных метров.

В 2026 году максимальная ставка налога на недвижимость составляет 120 гривен за каждый квадратный метр сверх льготной площади. Для квартир площадью свыше 300 квадратных метров и домов площадью свыше 500 квадратных метров дополнительно предусмотрено 25 тысяч гривен в год, а после получения налогового уведомления у владельца есть 60 дней на уплату.