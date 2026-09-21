Як власнику житла перевірити податок на нерухомість

Нарахування можна перевірити кількома способами, пише 24 Канал.

Електронний кабінет платника податків.

Тут можна побачити найбільше інформації про нарахування. Зокрема, власнику доступні сума податку, стан розрахунків із бюджетом, дані про борг або переплату та історія платежів. Цей сервіс підійде, якщо потрібно перевірити не лише наявність заборгованості, а й саму нараховану суму.

Застосунок "Дія".

У ньому можна швидко перевірити, чи є податковий борг. Однак детальної інформації про нарахування податку на нерухомість там може не бути. У такому разі точніші дані варто шукати в Електронному кабінеті платника податків.

Застосунок "Моя податкова".

Через нього можна перевірити стан розрахунків із бюджетом та отримувати повідомлення про нові нарахування. Також застосунок дає змогу перейти до оплати через платіжні сервіси.

InfoTAX.

Чат-бот працює у Telegram і Viber та дає змогу стежити за податковими даними. Через нього також можна отримувати повідомлення про нові нарахування.

Нагадаємо, якщо у власності кілька об'єктів одного типу, їхню площу підсумовують і податок нараховують лише на перевищення пільгової норми. Наприклад, за дві квартири загальною площею 120 квадратних метрів податок доведеться сплатити за 60 квадратних метрів.

У 2026 році максимальна ставка податку на нерухомість становить 120 гривень за кожен квадратний метр понад пільгову площу. Для квартир понад 300 квадратних метрів і будинків понад 500 квадратних метрів додатково передбачено 25 тисяч гривень на рік, а після отримання податкового повідомлення власник має 60 днів на сплату.