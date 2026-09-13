Две квартиры в собственности: как в таком случае рассчитывается налог на недвижимость

Налог на недвижимость уплачивается только с площади, превышающей установленный законом льготный предел. Если в собственности находится несколько квартир или домов, правила расчета меняются.

Как рассчитывается налог, если в собственности находится несколько объектов

Для квартир льготная площадь составляет 60 квадратных метров, а для жилых домов – 120. Если человек одновременно владеет квартирой и домом, налог начисляется только на площадь свыше 180 квадратных метров, рассказала адвокат АО "Компетенс" Екатерина Давидюк.

Когда в собственности несколько объектов одного типа, их площадь суммируется. Например, две квартиры площадью 50 и 70 квадратных метров вместе составляют 120 квадратных метров. Налог начисляется на оставшуюся часть – 60 квадратных метров.

Если же у владельца есть квартира площадью 80 квадратных метров и дом площадью 150, общая площадь составит 230 квадратных метров. В этом случае налог начисляется на 50 квадратных метров.

Важно учитывать, что ставку налога устанавливает Рада, поэтому при одинаковой площади сумма в разных общинах может отличаться.

Кто может не платить налог на недвижимость

Помимо общей льготы, местные Рады могут устанавливать дополнительные. Действуют ли такие льготы, зависит от решения конкретной Рады.

В то же время некоторые объекты вообще не облагаются налогом. В частности, это жилье, официально признанное непригодным для проживания, а также недвижимость, уничтоженная в результате российской агрессии.

Налог также не начисляется на объекты, расположенные на территориях, включенных в официальный перечень территорий боевых действий или временной оккупации. Не облагается налогом и жилье многодетных или приемных семей, в которых воспитывают пятерых и более детей.

Кто уплачивает налог за совместное имущество супругов

Если недвижимость принадлежит супругам на праве общей совместной собственности без выделения долей, плательщиком может быть один из них. Кто именно будет уплачивать налог, муж и жена определяют по взаимному согласию.

При этом учитывается и другая недвижимость, принадлежащая тому из супругов, кто уплачивает налог. Если же совместный объект был разделен между супругами в натуральной форме, каждый уплачивает налог отдельно за свою долю.

Напомним, в 2026 году максимальная ставка налога на недвижимость составляет 120 гривен за каждый квадратный метр сверх льготной площади. Для квартир площадью свыше 300 квадратных метров и домов площадью свыше 500 квадратных метров дополнительно предусмотрено 25 тысяч гривен в год, а после получения налогового уведомления у владельца есть 60 дней на уплату.