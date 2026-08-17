От 800 долларов за квадрат: как подорожание ремонта приводит к росту цен на аренду квартир

Инвестиции в жилую недвижимость в Украине с каждым годом требуют все больших вложений. Что изменилось за время полномасштабной войны и как это сказывается на ценах аренды квартир – рассказываем далее.

Почему аренда квартир в новостройках дорожает

Цены на аренду квартир в Украине демонстрируют тенденцию к росту, хотя достаточных оснований для скачка ставок нет. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказала эксперт в сфере недвижимости Карина Бахолдина.

По словам эксперта, одним из факторов, оказывающих давление на цены, является удорожание ремонта в новостройках.

Карина Бахолдина Риэлтор, специалист по инвестициям в Украине и Испании, генеральный директор Consulting Agency KB Никаких адекватных предпосылок для повышения цен на аренду как на первичном, так и на вторичном рынке нет, но они растут. Основная проблема заключается в том, что ремонты сильно подорожали. Если раньше хороший ремонт в новостройке со скрытой установкой дверей, с нормальными плинтусами, ламинатом и теплым полом обошелся в 650–800 долларов за метр, то сейчас это уже 800–1000 долларов за метр.

Кроме того, увеличиваются сроки выполнения ремонтных работ. Эксперт отмечает, что в настоящее время весь процесс может занять почти вдвое больше времени. Если раньше можно было рассчитывать на готовый ремонт квартиры за 2,5–3 месяца, то сейчас процессы могут растянуться на полгода.

Поэтому сейчас владельцы инвестиционных квартир, в первую очередь, стремятся компенсировать стоимость ремонта.

Еще одним фактором, оказывающим давление на цену аренды, является спрос украинцев на автономность жилья и наличие базовой инфраструктуры. Ожидание очередной суровой зимы увеличивает спрос на автономные дома за городом, особенно если там есть подвал или подключен генератор.

Приоритетными среди новостроек являются жилые комплексы с парковкой, автономным газовым отоплением и собственной инфраструктурой.

Большая часть людей сейчас работает удаленно из дома. Для них важно, чтобы для того, чтобы погулять с ребенком или купить хлеба и молока, достаточно было просто спуститься в магазин на лифте или зайти в соседний подъезд. Это имеет свою ценность на рынке: хотя бы какая-то инфраструктура и автономность. Это действительно то, что может обоснованно и логично повысить стоимость [аренды, – 24 Канал] на зиму,

– подытоживает эксперт Карина Бахолдина.

Напомним, что в августе на рынке аренды жилья традиционно растет активность. Ключевым фактором для этого является повышение спроса после отпусков и в преддверии нового учебного года. Поэтому роста цен на аренду квартир стоит ожидать прежде всего в больших городах.