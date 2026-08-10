Где аренда квартир самая дорогая и самая дешевая

В июле 2026 года цены на аренду росли в большинстве регионов Украины. По данным DIM.RIA, самым дорогим остается Киев, где средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 30 тысяч гривен. За месяц цена выросла на 11%.

Высокими остаются цены и в других регионах:

Закарпатская область – 22,5 тысячи гривен;

Львовская – 20 тысяч;

Черкасская – 20 тысяч;

Днепропетровская – 18,2 тысячи;

Ивано-Франковская – 18 тысяч гривен.

Самые низкие цены зафиксированы в Херсонской области – около 3,8 тысячи гривен за однокомнатную квартиру. В Черниговской области аренда стоит 6,5 тысячи гривен, в Николаевской – 6,9 тысячи, Запорожской – 7,25 тысячи, Харьковской – 7,5 тысячи. В результате однокомнатная квартира в Киеве стоит почти в восемь раз дороже, чем в Херсонской области.

Как изменились спрос и предложение на аренду

В большинстве областей количество квартир, предлагаемых в аренду, сокращается. В июле предложение сократилось, в частности, в Черниговской области на 20%, Сумской – на 16%, Черновицкой – на 14%, Львовской – на 13%, Черкасской – на 11%.

Спрос при этом рос. Наибольший прирост количества откликов на объявления за месяц зафиксировали в Хмельницкой области – на 68%, Черновицкой – на 65%, Днепропетровской – на 46%.

Наибольший дисбаланс между количеством объявлений и потенциальных арендаторов наблюдается в Тернопольской и Винницкой областях. Там на одно объявление приходится примерно десять откликов. В Киеве соотношение значительно ниже – около двух откликов на одно предложение.

Напомним, в Киеве дороже всего арендовать квартиру в Печерском и Шевченковском районах. Самые доступные варианты можно найти в Деснянском и Святошинском районах.