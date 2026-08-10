Де оренда квартир найдорожча та найдешевша

У липні 2026 року ціни на оренду зростали в більшості регіонів України. За даними DIM.RIA, найдорожчим залишається Київ, де середня вартість оренди однокімнатної квартири становить 30 тисяч гривень. За місяць ціна зросла на 11%.

Високими залишаються ціни й в інших регіонах:

Закарпатська область – 22,5 тисячі гривень;

Львівська – 20 тисяч;

Черкаська – 20 тисяч;

Дніпропетровська – 18,2 тисячі;

Івано-Франківська – 18 тисяч гривень.

Найнижчі ціни зафіксували у Херсонській області – близько 3,8 тисячі гривень за однокімнатну квартиру. У Чернігівській області оренда коштує 6,5 тисячі гривень, у Миколаївській – 6,9 тисячі, Запорізькій – 7,25 тисячі, Харківській – 7,5 тисячі. У результаті однокімнатна квартира у Києві коштує майже у вісім разів дорожче, ніж у Херсонській області.

Як змінилися попит і пропозиція на оренду

У більшості областей кількість квартир, які пропонують в оренду, скорочується. У липні пропозиція зменшилася, зокрема, у Чернігівській області на 20%, Сумській – на 16%, Чернівецькій – на 14%, Львівській – на 13%, Черкаській – на 11%.

Попит при цьому зростав. Найбільший приріст кількості відгуків на оголошення за місяць зафіксували у Хмельницькій області – на 68%, Чернівецькій – на 65%, Дніпропетровській – на 46%.

Найбільший дисбаланс між кількістю оголошень і потенційних орендарів помітний у Тернопільській та Вінницькій областях. Там на одне оголошення припадає приблизно десять відгуків. У Києві співвідношення значно нижче – близько двох відгуків на одну пропозицію.

Нагадаємо, у Києві найдорожче орендувати квартиру в Печерському та Шевченківському районах. Найдоступніші варіанти можна знайти у Деснянському та Святошинському районах.