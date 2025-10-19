По состоянию на 19 октября самая дешевая квартира, которую продают в Киеве, стоит 40 тысяч долларов. За самую дорогую просят аж 9 миллионов.

Как выглядят оба помещения, какие там условия, 24 Канал рассказывает со ссылкой на объявление на OLX Недвижимость.

Как выглядит самая дешевая квартира Киева?

Самой дешевой квартирой в столице, которую сейчас продают, является квартира за 40 тысяч долларов. Это однокомнатное жилье, расположенное на втором этаже десятиэтажного дома в спокойной части Дарницкого района. Площадь квартиры – 28,4 квадрата, из них кухни – 5,1.

В пешей доступности торгово-развлекательные центры, супермаркеты, неподалеку – набережная Днепра. Район обеспечен всем необходимым для ежедневной жизни – рядом есть детские сады, школы, аптеки, кафе и фитнес-залы. До ближайших станций метро – Осокорки, Позняки или Харьковская – можно добраться за 7 – 10 минут общественным транспортом.

Сама квартира светлая и уютная, с приятной атмосферой и удобным расположением. Дом в хорошем состоянии, подъезд чистый и ухоженный, установлен новый современный лифт. Жилье полностью готово к заселению – есть вся необходимая мебель и бытовая техника.

Так выглядит самая дешевая квартира, которую сейчас продают в Киеве / Фото OLX Недвижимость

Как выглядит самая дорогая квартира Киева?

Самая дорогая квартира Киева, которую сейчас продают, стоит 9 миллионов долларов. В объявлении указано, что это – самый престижный и самый дорогой пентхаус в Украине – уникальная резиденция в самом сердце Киева, рядом с Крещатиком и Офисом Президента.

Расположено жилье на 14 этаже. Его площадь – 544 квадратных метра, из которых 45 – кухни.

Продажа осуществляется напрямую через нотариуса, а ключи передаются сразу при заключении сделки. Пентхаус является рекордсменом Национального реестра – зафиксировано самый широкий угол обзора с террасы.

Весь этаж занимает только эта одна квартира, над которой расположен зрелищный стеклянный купол, что создает впечатление открытого неба. Пространство имеет современное функциональное зонирование: "черная" кухня, отдельные санузлы в каждой спальне, гостевой санузел, а также отдельный вход для персонала.

Квартира продают без ремонта, что позволяет реализовать любые дизайнерские решения. В то же время там уже реализовано высокотехнологичные инженерные решения – собственная система вентиляции, фильтрация воздуха и воды, шумоизоляция, счетчики и другие системы комфорта.

Дом имеет закрытую территорию с круглосуточной охраной и максимальной приватностью для жителей. В подземном паркинге предусмотрено 2 – 3 паркоместа на одну квартиру, еще есть свободные места от застройщика. Внутри дома развитая инфраструктура: фитнес-клуб, СПА-зона, кинотеатр, два лобби с изысканными интерьерами, созданными всемирно известным дизайнером.

Так выглядит самая дорогая квартира, которую сейчас продают в Киеве, и вид из нее / Фото OLX Недвижимость

К слову, согласно данным портала ЛУН по состоянию на 19 октября однокомнатные квартиры на вторичном рынке Киева в среднем продают за 66 тысяч долларов, двухкомнатные – за 104 тысячи долларов, трехкомнатные – 150 тысяч долларов. Относительно жилья в новостройках, то квадратный метр экономкласса стоит 40 тысяч гривен, комфорт-класса – 47 тысяч гривен, бизнес – 72 тысячи гривен.

Что известно о другом дорогом жилье, которое продают в Киеве?

В столичном жилом комплексе недавно выставили на продажу пятикомнатные апартаменты площадью 350 квадратных метров за 3 миллиона долларов. Квартира отличается интерьером с многочисленными декоративными элементами из сусального золота, итальянской мебелью и панорамным видом на Днепр.

Роскошное оформление помещения стало вирусным в тиктоке. Мнения пользователей разделились: одни восхищаются масштабом, другие – критикуют за безвкусицу и пафос.