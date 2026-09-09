Семья народного депутата, проголосовавшего за ограничение НАБУ и САП, приобрела поместье в Закарпатье

Семья народного депутата Владимира Арешонкова в 2022 году приобрела в Закарпатье дом площадью почти 200 квадратных метров за чуть более 800 тысяч гривен. Подобные объекты тогда могли стоить значительно дороже, а после визита журналистов недвижимость быстро перепродали другой родственнице.

Как семья народного депутата приобрела дом в Закарпатье

Дом расположен в Вышкове Хустского района, а владелицей недвижимости в июле 2022 года стала мать депутата, сообщили "Схемы", Радио Свобода.

Дом имеет два этажа и четыре комнаты, а на территории также есть летняя кухня и гараж. Вместе с домом мать депутата приобрела земельный участок площадью 7 соток.

Согласно договору, дом стоил чуть более 800 тысяч гривен, еще 12 тысяч заплатили за землю. В то же время похожие по параметрам дома в Закарпатье в 2022 году могли стоить около 100 тысяч долларов.

Официальный доход матери депутата за более чем 20 лет составил почти 300 тысяч гривен. Арешонков объяснял, что она около десяти лет занималась предпринимательством, имела киоск и торговала на рынке. Журналисты не нашли в открытых источниках подтверждений такой деятельности. Часть денег на покупку, по словам депутата, также дала его дочь Виктория, которая живет в США.

Сам Арешонков утверждал, что семья приобрела недостроенный дом и уже после этого его отремонтировала. В то же время на найденных журналистами фото и видео внешний вид дома до и после сделки существенно не отличался.

Как недвижимость быстро перепродали другой родственнице

Менее чем через две недели после визита журналистов дом сменил владелицу. Его вместе с землей за 2,8 миллиона гривен приобрела Марина Криводубская – теща сына народного депутата Виталия Арешонкова. Дом фактически остался в кругу семьи.

Дом семьи Арешонкова / Фото "Схемы", Радио Свобода

По состоянию на апрель 2026 года подобный дом оценивался почти в 8,5 миллиона гривен – примерно в три раза дороже суммы новой сделки. Продажу оформлял нотариус Станислав Ивчук, который является помощником Арешонкова на общественных началах.

Депутат отрицал свое личное участие в покупке дома и называл это финансовыми делами семьи. На письменные вопросы журналистов о происхождении средств и последующем переоформлении недвижимости он не ответил. Журналисты также обратили внимание на другую недвижимость семьи: в 2019–2023 годах родственники сына депутата приобрели шесть квартир в киевском ЖК "Файна Таун".