Як родина нардепа придбала будинок на Закарпатті

Будинок розташований у Вишкові Хустського району, а власницею нерухомості у липні 2022 року стала мати депутата, повідомили "Схеми", Радіо Свобода.

Оселя має два поверхи та чотири кімнати, а на території також є літня кухня і гараж. Разом із будинком мати депутата придбала земельну ділянку площею 7 соток.

За договором будинок коштував трохи більш як 800 тисяч гривень, ще 12 тисяч заплатили за землю. Водночас схожі за параметрами будинки на Закарпатті у 2022 році могли коштувати близько 100 тисяч доларів.

Офіційний дохід матері депутата за понад 20 років становив майже 300 тисяч гривень. Арешонков пояснював, що вона близько десяти років займалася підприємництвом, мала кіоск і торгувала на ринку. Журналісти не знайшли у відкритих джерелах підтверджень такої діяльності. Частину грошей на купівлю, за словами депутата, також дала його донька Вікторія, яка живе у США.

Сам Арешонков стверджував, що родина придбала недобудований будинок і вже після цього його оновила. Водночас на знайдених журналістами фото та відео зовнішній вигляд будинку до і після угоди суттєво не відрізнявся.

Як нерухомість швидко перепродали іншій родичці

Менш ніж через два тижні після візиту журналістів будинок змінив власницю. Його разом із землею за 2,8 мільйона гривень придбала Марина Криводубська – теща сина народного депутата Віталія Арешонкова. Будинок фактично залишився в родинному колі.

Будинок родини Арешонкова / Фото "Схеми", Радіо Свобода

Станом на квітень 2026 року подібний будинок оцінювали майже у 8,5 мільйона гривень – приблизно утричі дорожче за суму нової угоди. Продаж оформлював нотаріус Станіслав Івчук, який є помічником Арешонкова на громадських засадах.

Депутат заперечував свою особисту участь у купівлі будинку та називав це фінансовими справами родини. На письмові запитання журналістів про походження коштів і подальше переоформлення нерухомості він не відповів. Журналісти також звернули увагу на іншу нерухомість родини: у 2019 – 2023 роках родичі сина депутата придбали шість квартир у київському ЖК "Файна Таун".