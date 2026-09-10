Разница почти в 6 раз: где в Украине самые дорогие и самые дешевые однокомнатные квартиры

Цены на однокомнатные квартиры на вторичном рынке Украины заметно различаются в зависимости от региона. В конце августа разница между самым дорогим и самым дешевым вариантом достигала почти шести раз.

Где самые дорогие и самые дешевые однокомнатные квартиры

По данным DIM.RIA, самые дорогие однокомнатные квартиры были в Киеве – в среднем 89,5 тысячи долларов. В других регионах цены были следующими:

Львовская область – 81 тысяча долларов;

Закарпатская – 80 тысяч;

Ивано-Франковская – 77 тысяч;

Черновицкая – 70 тысяч;

Ровенская – 65 тысяч;

Винницкая – 60,6 тысячи;

Волынская – 57,5 тысячи;

Тернопольская – 56,8 тысячи;

Черкасская – 55 тысяч;

Одесская – 54 тысячи;

Киевская – 52 тысячи;

Житомирская – 48 тысяч;

Хмельницкая – 47 тысяч;

Полтавская – 38 тысяч;

Черниговская – 36,5 тысячи;

Днепропетровская – 36 тысяч;

Кировоградская – 26,5 тысячи;

Харьковская – 25 тысяч;

Сумская – 24 тысячи;

Николаевская – 20 тысяч;

Запорожская – 17,5 тысячи;

Херсонская – 15,5 тысячи долларов.

В Киеве средняя цена однокомнатной квартиры почти в 5,8 раза выше, чем в Херсонской области.

В каких областях цены изменились больше всего

В августе больше всего однокомнатные квартиры подорожали в Черкасской области – на 10%. В Черновицкой области цены выросли на 9%, а в Закарпатской – на 7%. В то же время наиболее заметно жилье подешевело в Херсонской области – на 9%, тогда как в Запорожской области падение составило 3%.

В целом в большинстве западных областей цены росли. В восточных и прифронтовых регионах они преимущественно снижались или практически не менялись.

Больше всего спрос вырос в Ровенской области – на 43%, в Винницкой – на 32%, а в Черновицкой и Кировоградской – на 19%. В то же время в Одесской области спрос сократился на 7%, в Херсонской – на 3%, а в Запорожской – на 2%.

Напомним, летом 2026 года в большинстве больших городов Украины сократилось количество однокомнатных квартир, выставленных на продажу на вторичном рынке. Больше всего предложение сократилось в Тернополе – на 42%, а в Хмельницком и Черкассах – на 41%.