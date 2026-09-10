Де найдорожчі та найдешевші однокімнатні квартири
За даними DIM.RIA, найдорожче однокімнатні квартири коштували у Києві – у середньому 89,5 тисячі доларів. В інших регіонах ціни були такими:
- Львівська область – 81 тисяча доларів;
- Закарпатська – 80 тисяч;
- Івано-Франківська – 77 тисяч;
- Чернівецька – 70 тисяч;
- Рівненська – 65 тисяч;
- Вінницька – 60,6 тисячі;
- Волинська – 57,5 тисячі;
- Тернопільська – 56,8 тисячі;
- Черкаська – 55 тисяч;
- Одеська – 54 тисячі;
- Київська – 52 тисячі;
- Житомирська – 48 тисяч;
- Хмельницька – 47 тисяч;
- Полтавська – 38 тисяч;
- Чернігівська – 36,5 тисячі;
- Дніпропетровська – 36 тисяч;
- Кіровоградська – 26,5 тисячі;
- Харківська – 25 тисяч;
- Сумська – 24 тисячі;
- Миколаївська – 20 тисяч;
- Запорізька – 17,5 тисячі;
- Херсонська – 15,5 тисячі доларів.
У Києві середня ціна однокімнатної квартири майже у 5,8 раза вища, ніж у Херсонській області.
У яких областях ціни змінилися найбільше
У серпні найбільше однокімнатні квартири подорожчали у Черкаській області – на 10%. У Чернівецькій області ціни зросли на 9%, а в Закарпатській – на 7%. Водночас найпомітніше житло подешевшало у Херсонській області – на 9%, тоді як у Запорізькій області падіння становило 3%.
Загалом у більшості західних областей ціни зростали. У східних та прифронтових регіонах вони переважно знижувалися або майже не змінювалися.У нашому Telegram – лише оперативні новини Підписуйтеся, щоб дізнаватися їх першими
Найбільше попит зріс у Рівненській області – на 43%, у Вінницькій – на 32%, а в Чернівецькій та Кіровоградській – на 19%. Водночас в Одеській області попит скоротився на 7%, у Херсонській – на 3%, а в Запорізькій – на 2%.
Нагадаємо, улітку 2026 року в більшості великих міст України поменшало однокімнатних квартир на продаж на вторинному ринку. Найбільше пропозиція скоротилася у Тернополі – на 42%, а у Хмельницькому та Черкасах – на 41%.