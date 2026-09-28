Разница в цене – превышает 15 раз: сколько стоят частные дома в разных регионах Украины

Частные дома в Украине существенно различаются по цене в зависимости от региона, а за последний год во многих областях цены выросли. Самым дорогим остается Киев, где средняя стоимость такого жилья достигает 280 тысяч долларов.

Сколько стоит частный дом в разных регионах Украины

По данным исследования DIM.RIA, самые дорогие частные дома – в Киеве. Средняя стоимость дома составляет 280 тысяч долларов, а квадратного метра – 1 389 долларов. За год цены в столице выросли на 27%.

В пригороде Киева и Киевской области средняя стоимость дома составляет 150 тысяч долларов. При этом квадратный метр в пригороде оценивается в 1 143 доллара, а в области – в 993 доллара.

В других регионах цены такие:

Закарпатская область – 136 тысяч долларов;

Львовская область – 119 тысяч долларов;

Ивано-Франковская область – 110 тысяч долларов;

Одесская область – 105 тысяч долларов;

Ровенская область – 90 тысяч долларов;

Тернопольская область – 88 тысяч долларов.

Самые дешевые частные дома – в Черниговской области. Средняя стоимость составляет 18 тысяч долларов, а за квадратный метр – 247 долларов. В Черкасской области дом стоит в среднем 29,5 тысячи долларов, в Сумской – 32 тысячи.

Цены за год росли не везде. В Черновицкой области они снизились на 6%, в Кировоградской – на 21%, в Николаевской – на 1%, в Сумской – на 16%, а в Черкасской – на 13%. В Харьковской и Днепропетровской областях средняя стоимость не изменилась.

Как изменились спрос и предложение на частные дома в Украине

Больше всего за год выросло количество объявлений о продаже домов в Киеве – на 628%. В Киевской области предложение увеличилось на 121%, в Сумской – на 63%, в Херсонской – на 50%.

В то же время в Кировоградской области количество предложений сократилось на 31%, в Житомирской – на 23%, в Черкасской – на 20%, в Ивано-Франковской – на 12%, а в Черновицкой – на 11%.

Спрос в Киеве за год не изменился, тогда как в Киевской области он вырос на 13%. Больше всего спрос вырос в Полтавской области – на 30%. В Запорожской области спрос вырос на 23%, в Хмельницкой – на 20%, в Черновицкой – на 17%, в Закарпатской – на 15%, во Львовской – на 14%.

Больше всего спрос сократился в Херсонской области – на 51%. В Сумской области спрос сократился на 20%, а в Одесской – на 13%.

Напомним, самые дорогие однокомнатные квартиры в Украине продаются в Ужгороде – медианная цена достигает 78,3 тысячи долларов. Самые доступные – в Херсоне, где такое жилье стоит около 12 тысяч долларов.