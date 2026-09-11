Дороже, чем в Киеве: сколько стоит аренда и покупка жилья в Ужгороде

Снять однокомнатную квартиру в Ужгороде сейчас дороже, чем в любом другом городе Украины. Да и для покупателей жилье здесь не из дешевых – однокомнатная квартира стоит в среднем 70 тысяч долларов.

Сколько стоит аренда жилья в Ужгороде

По данным ЛУН, в сентябре 2026 года аренда однокомнатной квартиры в Ужгороде составляет в среднем 29,1 тысячи гривен в месяц.

В настоящее время Ужгород является самым дорогим городом Украины по стоимости аренды однокомнатного жилья. Для сравнения, в Киеве такую квартиру сдают в среднем за 18 тысяч гривен в месяц.

Высокие цены на аренду связаны, в частности, с внутренней миграцией. Закарпатье считается относительно безопасным регионом, поэтому спрос на жилье в Ужгороде остается высоким. В то же время предложение сокращается – за год количество объявлений об аренде в Ужгороде уменьшилось на 43%.

Значительно дороже обходится аренда отдельного дома: в среднем за такое жилье в Ужгороде просят 62 тысячи гривен в месяц.

Каковы цены на квартиры на вторичном рынке Ужгорода

Однокомнатная квартира на вторичном рынке Ужгорода стоит в среднем 70,7 тысячи долларов.

За двухкомнатную квартиру придется заплатить в среднем 100 тысяч долларов. Трехкомнатная квартира стоит 113 тысяч долларов, а квартира с четырьмя и более комнатами – около 140 тысяч долларов.

На вторичном рынке домов медианная цена в Ужгороде составляет около 1,1 тысячи долларов за квадратный метр. Медианная площадь такого дома – 140 квадратных метров. В Закарпатской области в целом медианная цена домов составляет 580 долларов за квадратный метр.

Сколько стоит квадратный метр жилья в Ужгороде

На первичном рынке Ужгорода средняя стартовая цена от застройщика составляет 52,5 тысячи гривен за квадратный метр. Стоимость квадратного метра заметно различается в зависимости от класса жилья.

В новостройках эконом-класса медианная стартовая цена составляет 35,8 тысячи гривен за квадратный метр. В комфорт-классе она достигает 47,1 тысячи гривен, в бизнес-классе – 53,8 тысячи гривен за квадратный метр. Самым дорогим является жилье премиум-класса – медианная стартовая цена составляет 76,2 тысячи гривен за квадратный метр.

Напомним, что трехкомнатная квартира в одном районе Киева может стоить дешевле, чем однокомнатная в другом. В сентябре 2026 года медианная стоимость однокомнатных квартир на вторичном рынке Киева составляет 68,5 тысячи долларов.