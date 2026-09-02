Сколько стоят квартиры в Киеве

По данным ЛУН, в сентябре 2026 года медианная стоимость однокомнатных квартир на вторичном рынке Киева составляет 68,5 тысячи долларов. За год они подорожали на 5%. Двухкомнатные стоят 102 тысячи долларов, что на 2% больше, чем в прошлом году. За трехкомнатные просят 150 тысяч долларов, а их цена за год не изменилась.

Уже проданные квартиры имели более низкую медианную цену. Для однокомнатных она составляла 55,5 тысяч долларов – на 13 тысяч меньше текущей стоимости. Для двухкомнатных разница достигла 22,5 тысяч долларов: 79,5 тысяч против 102 тысяч. Наибольший разрыв наблюдался у трехкомнатных квартир – 98 тысяч против 150 тысяч долларов.

Еще большая разница в ценах на квартиры с четырьмя и более комнатами. Их медианная цена на вторичном рынке достигает 380 тысяч долларов, тогда как среди уже проданных – 247 тысяч долларов. Разница составляет 133 тысячи долларов.

В каких районах Киева квартиры самые дорогие и самые дешевые

Самые дорогие однокомнатные квартиры предлагают в Печерском районе – за 145 тысяч долларов. В Шевченковском районе такое жилье стоит 87 тысяч долларов. Самым доступным остается Деснянский район с ценой 43,7 тысячи долларов. В Днепровском и Оболонском районах за однокомнатную квартиру просят 58 и 60 тысяч долларов соответственно.

Двухкомнатные квартиры также самые дорогие в Печерском и Шевченковском районах – 207 и 127 тысяч долларов. Самые низкие цены в Деснянском районе, где такое жилье стоит 61,5 тысячи долларов. Далее следуют Днепровский район с ценой 75 тысяч долларов и Соломенский – 84,3 тысячи долларов.

За трехкомнатную квартиру в Печерском районе просят 335 тысяч долларов, а в Шевченковском – 210 тысяч долларов. Дешевле всего такое жилье стоит в Деснянском районе – 77 тысяч долларов. В Днепровском медианная цена составляет 107 тысяч долларов, а в Оболонском, Соломенском и Дарницком районах – 120 тысяч долларов.

Напомним, что в Киеве однокомнатная квартира в сталинке может стоить дороже, чем в доме, построенном после 2010 года. Для двухкомнатного и трехкомнатного жилья ситуация противоположная: квартиры в современных домах заметно дороже.