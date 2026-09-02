Скільки коштують квартири у Києві

За даними ЛУН, у вересні 2026 року медіанна вартість однокімнатних квартир на вторинному ринку Києва становить 68,5 тисячі доларів. За рік вони подорожчали на 5%. Двокімнатні коштують 102 тисячі доларів, що на 2% більше, ніж торік. За трикімнатні просять 150 тисяч доларів, а їхня ціна за рік не змінилася.

Уже продані квартири мали нижчу медіанну ціну. Для однокімнатних вона становила 55,5 тисяч доларів – на 13 тисяч менше за поточну вартість. Для двокімнатних різниця сягнула 22,5 тисячі доларів: 79,5 тисячі проти 102 тисяч. Найбільший розрив був для трикімнатних квартир – 98 тисяч проти 150 тисяч доларів.

Ще більша різниця в цінах на квартири із чотирма й більше кімнатами. Їхня медіанна ціна на вторинному ринку сягає 380 тисяч доларів, тоді як серед уже проданих – 247 тисяч доларів. Різниця становить 133 тисячі доларів.

У яких районах Києва квартири найдорожчі та найдешевші

Найдорожчі однокімнатні квартири пропонують у Печерському районі – за 145 тисяч доларів. У Шевченківському районі таке житло коштує 87 тисяч доларів. Найдоступнішим залишається Деснянський район із ціною 43,7 тисячі доларів. У Дніпровському та Оболонському районах за однокімнатну квартиру просять 58 і 60 тисяч доларів відповідно.

Двокімнатні квартири також найдорожчі у Печерському та Шевченківському районах – 207 і 127 тисяч доларів. Найнижчі ціни у Деснянському районі, де таке житло коштує 61,5 тисячі доларів. Далі йдуть Дніпровський район із ціною 75 тисяч доларів і Солом'янський – 84,3 тисячі доларів.

За трикімнатну квартиру у Печерському районі просять 335 тисяч доларів, а у Шевченківському – 210 тисяч доларів. Найдешевше таке житло коштує у Деснянському районі – 77 тисяч доларів. У Дніпровському медіанна ціна становить 107 тисяч доларів, а в Оболонському, Солом'янському та Дарницькому районах – 120 тисяч доларів.

Нагадаємо, у Києві однокімнатна квартира у сталінці може коштувати дорожче, ніж у будинку, зведеному після 2010 року. Для двокімнатного і трикімнатного житла ситуація протилежна: квартири в сучасних будинках помітно дорожчі.