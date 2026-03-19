Рынок недвижимости Португалии бьет рекорды: сколько теперь стоит жилье и аренда

Рынок недвижимости Португалии продолжил рост даже после отмены "золотых виз" для покупки жилья. Иностранные инвесторы вложили 3,9 миллиарда евро, а цены на покупку и аренду остаются высокими.

Как изменился рынок жилья в Португалии?

В 2025 году объем иностранных инвестиций в недвижимость Португалии достиг 3,9 миллиарда евро. Это примерно на 10% больше, чем годом ранее, хотя программу "золотых виз" для жилья отменили в конце 2023, пишет Idealista.

Недвижимость занимает 45,9% всех прямых иностранных инвестиций в страну. Это самый высокий показатель за последние годы. Для сравнения, десять лет назад эта доля была почти вдвое меньше.

Более 80% инвестиций приходится на три ключевых региона: Лиссабон, север Португалии и Алгарве. Именно эти территории остаются главными точками интереса для инвесторов.

Среди стран, которые активно вкладывают средства, – Люксембург, Великобритания и Германия. Спрос со стороны иностранцев сохраняется даже без миграционных стимулов, которые ранее усиливали рынок.

Сколько стоит жилье в Португалии?

По данным Numbeo, средняя цена жилья в центре городов составляет около 3 493 евро за квадратный метр. За пределами центра – 2 489 евро за квадратный метр.

В крупных городах цены существенно выше. В Лиссабоне стоимость квадратного метра превышает 5 000 евро, особенно в центральных районах и популярных локациях.

Разница между регионами остается ощутимой. В столице и туристических зонах жилье дороже, тогда как в меньших городах и внутренних регионах цены заметно ниже.

Какая там стоимость аренды?

Аренда жилья в Португалии также стоит дорого, особенно в крупных городах. В среднем однокомнатная квартира в центре обойдется примерно в 896 евро в месяц, а за пределами центра – около 711 евро.

В Лиссабоне цены значительно выше. Аренда однокомнатной квартиры в центре составляет примерно 1 300 – 1 350 евро в месяц, а трехкомнатной – более 2 500 евро.

