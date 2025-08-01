В Украине готовят перезапуск системы предоставления служебного жилья в рамках жилищной реформы. Новые правила будут предусматривать, что на такое жилье смогут претендовать только граждане, которые не имеют в собственности жилья и не имеют достаточных доходов для его покупки.

Об этом сообщила председатель парламентского комитета по вопросам госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, а также лидер партии "Слуга народа" Елена Шуляк, информирует 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

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Что хотят изменения в законе о служебном жилье?

По словам Шуляк, служебное жилье не будет подлежать приватизации, а полностью бесплатно жилье от государства смогут получать только военные и ветераны. В то же время в Верховной Раде признают, что вопрос приватизации служебного жилья может стать одним из самых дискуссионных при подготовке законопроекта "Об основных принципах жилищной политики" ко второму чтению.

Нардеп также отметила, что одной из главных идей реформы является запрет приватизации временного жилья – и социального, и служебного. Ведь без этого государство не сможет сформировать стабильный фонд жилья для временного проживания граждан.

Большой процент граждан получают служебное жилье, приватизируют и, например, продают. Поэтому мы не видим фонда служебного жилья, которое можно предоставлять в аренду. На средства государства строятся квартиры и не доходят до людей, которые имеют в нем объективную потребность,

– отметила Шуляк.

Шуляк также обратила внимание, что сейчас служебные квартиры часто предоставляются лицам, которые уже имеют жилье или достаточный доход, чтобы его приобрести. Речь идет, в частности, о судьях или преподавателей государственных вузов, которые после получения служебного жилья быстро его приватизируют, имея уже собственную недвижимость или даже бизнес.

Одна из норм законопроекта, что уже прошел первое чтение, предусматривает запрет приватизации служебного жилья по крайней мере в течение года после завершения военного положения. Впрочем, окончательная редакция этой нормы будет определена только ко второму чтению.



В Украине хотят изменить законодательство о служебном жилье / Фото rada.gov.ua

Кто сможет получить служебное жилье, а кому откажут?

Шуляк подчеркнула, что военные и ветераны в дальнейшем будут получать жилье в собственность из государственного жилищного фонда. Для этого государство финансирует соответствующие программы. В частности, этом году Министерство по делам ветеранов планирует потратить примерно 5 миллиардов гривен на приобретение жилья для этой категории граждан. В прошлом году эта сумма была еще больше.

Временное жилье – служебное или социальное – будет предоставляться тем, кто не имеет собственной недвижимости или достаточного дохода для ее приобретения. Выдача такого жилья будет зависеть прежде всего от социального статуса и материального положения человека.

В зависимости от этих факторов, некоторые граждане смогут пользоваться социальным жильем даже бесплатно. Для тех, у кого есть достаточный доход, предусматриваются другие механизмы, в частности государственные ипотечные программы.