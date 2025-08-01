Про це повідомила голова парламентського комітету з питань держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, а також лідерка партії "Слуга народу" Олена Шуляк, інформує 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

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Що хочуть зміни у законі про службове житло?

За словами Шуляк, службове житло не підлягатиме приватизації, а повністю безкоштовно оселю від держави зможуть отримувати лише військові та ветерани. Водночас у Верховній Раді визнають, що питання приватизації службового житла може стати одним із найбільш дискусійних під час підготовки законопроєкту "Про основні засади житлової політики" до другого читання.

Нардепка також наголосила, що однією з головних ідей реформи є заборона приватизації тимчасового житла – і соціального, і службового. Адже без цього держава не зможе сформувати стабільний фонд житла для тимчасового проживання громадян.

Великий відсоток громадян отримують службове житло, приватизовують і, наприклад, продають. Тому ми не бачимо фонду службового житла, яке можна надавати в оренду. На кошти держави будуються квартири й не доходять до людей, які мають в ньому об'єктивну потребу,

– наголосила Шуляк.

Шуляк також звернула увагу, що зараз службові квартири часто надаються особам, які вже мають житло або достатній дохід, щоб його придбати. Йдеться, зокрема, про суддів чи викладачів державних вишів, які після отримання службового житла швидко його приватизовують, маючи вже власну нерухомість або навіть бізнес.

Одна з норм законопроєкту, що вже пройшов перше читання, передбачає заборону приватизації службового житла принаймні протягом року після завершення воєнного стану. Втім, остаточна редакція цієї норми буде визначена лише до другого читання.



В Україні хочуть змінити законодавство щодо службового житла / Фото rada.gov.ua

Хто зможе отримати службове житло, а кому відмовлять?

Шуляк підкреслила, що військові та ветерани надалі отримуватимуть житло у власність із державного житлового фонду. Для цього держава фінансує відповідні програми. Зокрема, цього року Міністерство у справах ветеранів планує витратити приблизно 5 мільярдів гривень на придбання житла для цієї категорії громадян. Торік ця сума була ще більшою.

Тимчасове житло – службове або соціальне – надаватиметься тим, хто не має власної нерухомості або достатнього доходу для її придбання. Видача такого житла залежатиме насамперед від соціального статусу та матеріального становища людини.

Залежно від цих факторів, деякі громадяни зможуть користуватися соціальним житлом навіть безкоштовно. Для тих, у кого є достатній дохід, передбачаються інші механізми, зокрема державні іпотечні програми.