На яку житлову площу можуть розраховувати захисники у 2025 році, розповідає 24 Канал з посиланням на Міноборони.

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Яке житло для військових передбачає держава?

Надання житла військовим залишається одним із соціальних пріоритетів, особливо в умовах війни. Держава декларує забезпечення помешканнями людей, які стоять у квартирній черзі, учасників бойових дій, ветеранів з інвалідністю та сім'ї загиблих військовослужбовців або компенсацію вартості придбання житла.

У Міноборони зазначають, що військовослужбовці мають право стати на облік для отримання постійного житла. Розподіл квартир залежить від черговості та наявного житлового фонду.

Після війни будівництво стане одним із рушіїв відновлення України. Але важливо не тільки зводити будинки, а створювати простори, де хочеться жити, насолоджуватися комфортом й творити майбутнє. Розуміючи це, РІЕЛ вже зараз проєктує не просто житлові комплекси, а місця, які відповідають цінностям майбутніх мешканців.

Скільки квадратних метрів може отримати військовий?

Розмір житлової площі, яку надає держава, регулюється відповідними нормами. Наприклад, відповідно до постанови Кабміну, загальноприйнятий стандарт становить 13,65 квадратного метра на одну людину. Проте ця норма стосується загальної черги на житло.

У випадках безоплатного надання квартир (у межах програм для ветеранів або коштом місцевого бюджету) приблизною нормою є 21 квадрат житлової площі на людину. Це означає, що загальна площа житла зазвичай становить 30 – 40 квадратних метрів.

Тобто військовий без сім'ї, найімовірніше, отримає однокімнатну квартиру площею до 40 квадратів. Якщо у військового є дружина та дитина, площа розраховується від 63 квадратів, що відповідає двокімнатному або трикімнатному помешканню в економсегменті.



Військові в Україні мають право на житло від держави / Фото Depositphotos

Чи можлива грошова компенсація замість квартири?

Через обмежені можливості державного житлового фонду все більше військовослужбовців не отримують квартири, а замість цього мають право на грошову компенсацію. Сума виплати визначається відповідно до середньої вартості одного квадратного метра житла в конкретному регіоні.

У 2025 році для розрахунку компенсаційної виплати використовується приблизна ціна 30 – 38 тисяч гривень за квадратний метр. Тож, якщо військовому передбачені, наприклад, 40 квадратних метрів житлової площі, сума компенсації може становити від 1,2 до 1,5 мільйона гривень.

Проте на практиці цих грошей часто не вистачає на придбання повноцінного житла за ринковими цінами. Тому військові змушені або доплачувати з власних заощаджень, або купувати квартири меншої площі.

Чи є місцеві програми підтримки військових?

У частині регіонів діють додаткові ініціативи, які допомагають військовим із житлом. Серед них:

безкоштовне надання квартир із комунального фонду;

пільгові іпотечні кредити (наприклад, під 3% річних строком до 20 років);

часткове фінансування купівлі житла з місцевого бюджету (до 50% вартості).

Зокрема, такі програми працюють у Києві, Львові, Вінниці, Тернополі. Вони орієнтовані не лише на військовослужбовців, а й на переселенців, багатодітні родини та молодь.