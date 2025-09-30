На первый взгляд, спальня Дженнифер Энистон простая и ничем не особенная. Пастельные тона, мягкая мебель, несколько элементов декора. Но стоит рассмотреть немного больше и внимание привлечет одно интересное сиденье.

Дизайнеры говорят, что это кресло стало "тихой звездой" спальни Дженнифер Энистон. В такой комнате его точно не привыкли видеть, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Homes & Gardens.

Какую мебель для спальни выбрала Дженнифер Энистон?

За проектом своей спальни актриса обратилась к звездному дизайнеру Стивену Шедли, который и опубликовал результат. На фото видно интерьер, где преобладают землистые тона, а именно темно- и светло-коричневый, а также бежевый.

Из мебели есть двуспальная кровать, шкаф-невидимка, небольшие тумбы, журнальный столик и журнальный столик и кресло-шезлонг. Именно это необычное сиденье привлекло внимание дизайнеров. Эксперты говорят, что мягкий шезлонг "освежает" ее уголок у окна, превращая "мертвое пространство" в нечто скульптурно прекрасное.

По словам владельца британского мебельного бренда Bridgman, кресло-шезлонг относится к акцентным моделям. То есть оно больше декоративное, чем функциональное, и нужно для создания визуального фокуса в жилой комнате.

Одним из самых популярных примеров акцентного сиденья является кресло с откидной спинкой и изогнутыми боковинами. Кресла с откидной спинкой существуют уже более 300 лет и остаются популярным выбором сегодня благодаря своему вневременному, элегантному стилю,

– отметил Алекс Бриджман.

Также актуальным и более классическим вариантом является так называемое кресло-ведро (bucket chair). Для него характерны низкая закругленная спинка и отсутствие отдельных подлокотников.

Кстати, ранее Стивен Шедли показывал полуоткрытую ванную комнату Дженнифер Энистон. Она вызвала много восторга, ведь обустроена с видом на сад. Хотя дизайн был сделан более 5 лет назад, дизайнеры назвали ее трендом 2026 года.