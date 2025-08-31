Сталинки и хрущевки – это два типа жилья, которые стали символами разных этапов в истории Украины. Они имеют свои уникальные черты, влияющие не только на комфорт проживания, но и на цену квартир, расходы на содержание и даже стиль жизни жителей.

Чем же отличаются сталинки и хрущевки – расскажет 24 Канал со ссылкой на Новости.LIVE.

В чем разница между этими видами домов?

Сталинки

Эти дома были возведены с 1920-х до начала 1950-х годов. Сталинки отличаются монументальностью и архитектурным размахом в стиле ампир. Высокие потолки, толстые стены, широкие подъезды, колонны и декоративные элементы создают ощущение простора и солидности.

Однако несмотря на впечатляющий вид, большинство таких домов сегодня требует капитального ремонта: инженерные коммуникации давно отработали свой срок, а содержание стоит дорого. К тому же во многих квартирах ванная комната отсутствовала, поэтому жители обустраивали ее пользуясь площадью кухни.



Сталинки в Украине / Фото "Википедия"

Хрущевки

Хрущевки, которые появились в 1954 – 1965 годах, имели совсем другую цель – быстро обеспечить население жильем после войны. Это простые пятиэтажки без лифта, с небольшими комнатами, тонкими стенами, компактными кухнями на – 9 квадратов и объединенными санузлами. Их главное преимущество – практичность и доступность, хотя большинство домов сейчас тоже находится в изношенном состоянии.



Хрущевки в Украине / Фото "Википедия"

Какую же квартиру выбрать?

Несмотря на все различия, и сталинки, и хрущевки стали частью украинской истории. В первых ценят пространство и качество строительства, во вторых – компактность и уют, ведь именно в них выросли миллионы семей. Однако эксперты отмечают: независимо от выбора, покупатели старого жилья должны учитывать его возраст – 70–90 лет – и понимать, что реновация неизбежна.

Сталинки дают ощущение величия и простора, а хрущевки – душевности и уюта. И те, и те – это часть нашей истории,

– подытожила риелтор Оксана Павловская.

По стоимости такой недвижимости, то из-за компактности и изношенности цены на хрущевки значительно ниже, хотя они остаются привлекательными для тех, кто ищет самый доступный вариант в городе. Но есть нюанс: стоимость зависит от района, состояния дома и ремонта в самой квартире. Например, хрущевка в отремонтированном доме с хорошей инфраструктурой может стоить дороже сталинки в аварийном состоянии.