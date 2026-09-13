Супруги купили дом 1970-х годов в Черновцах: почему они отказались от второго этажа

Супруги купили дом 1970-х годов за 55 тысяч долларов в Черновцах и теперь его ремонтируют. Уже после покупки выяснилось, что еще до ремонта самого дома придется потратиться на расчистку участка и демонтаж старых построек.

Как супруги купили дом 1970-х годов в Черновцах и восстанавливают его

Супруги нашли дом 1970-х годов в районе Роша на платформе OLX. Вместе с ним владельцы получили участок площадью 8 соток, а до центра Черновцов оттуда около 5 минут езды, рассказали в TikTok The_Chik_House.

Дом выбрали, потому что хотели иметь собственный двор и тишину, а не жить в квартире рядом с соседями. После покупки владельцы пригласили прораба, чтобы определить, с чего начинать восстановление. Он посоветовал сначала расчистить участок и снести старые постройки, а уже потом приступать к самому дому. Владельцы планируют отремонтировать крышу, утеплить дом и укрепить фундамент.

Сначала супруги также рассматривали возможность построить второй этаж. Однако после того, как прораб назвал ориентировочную стоимость таких работ, от этой идеи отказались и решили оставить дом одноэтажным.

Двор был настолько заросшим, что, по словам владелицы, участок они нашли не с первого раза. Бузина достигала примерно двух метров, а под ней лежали срезанные ветки старых деревьев. Во дворе также стоял старый покосившийся гараж, который решили убрать.

Сначала гараж пытались разбирать вручную, но в конце концов вызвали экскаватор. Работа техники обошлась в 10 тысяч гривен. Еще 2,5 тысячи гривен заплатили за измельчение веток, которое длилось около трех часов.

В то же время за вывоз мусора перевозчики просили около 12 тысяч гривен. Сам дом нуждается в капитальном ремонте, а работы, по оценке владельцев, могут длиться еще около двух лет.

Напомним, в Николаевской области мужчина купил заброшенный дом у реки за тысячу долларов и взялся восстанавливать его собственными руками. После покупки он уже расчистил участок, сделал дорожку, лестницу и забор.