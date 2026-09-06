Ей может быть более 100 лет: в Хмельницкой области сохранился аутентичный украинский дом

В Хмельницкой области сохранился старинный украинский дом, который, вероятно, был построен еще во второй половине XIX века. Дом до сих пор сохранил свой аутентичный облик и множество деталей традиционного сельского жилища.

Как выглядит старинный дом, сохранившийся в Хмельницкой области

Дом расположен в селе Рудковцы Хмельницкой области, на берегу Днестра и недалеко от границы с Винницкой и Черновицкой областями. Судя по внешним признакам, ее, вероятно, построили во второй половине XIX века, хотя она может быть и несколько старше, пишет краеведческий проект "Украина Инкогнита".

Дом настолько хорошо сохранил черты традиционного украинского дома, что мог бы стать экспонатом музея под открытым небом. Соломенной крыши на нем уже нет, хотя именно такая крыша сделала бы его облик еще более аутентичным.

Немало старинных деталей сохранилось и во дворе. Хатку окружает каменный забор с массивными столбиками у ворот, которые называют столбиками-оберегами. Рядом сохранилась старая калитка.

На воротах до сих пор можно увидеть так называемую "замковую" палочку. Когда-то ее оставляли как простой знак того, что хозяев нет дома. Раньше такой способ был обычным явлением в селах, а сейчас встречается редко.

Дом в селе Рудковцы / Фото краеведческого проекта "Украина Инкогнита"

На старых дверях есть характерное отверстие, по которому предполагают, что здесь мог быть "сованный" замок. Так называли один из простых традиционных механизмов, которыми пользовались в сельских домах. В то же время с уверенностью утверждать, что именно такой замок был в этом доме, нельзя.

Узнать больше об истории дома и людях, которые в нем жили, не удалось, ведь во время посещения хозяев не было дома. Во дворе тогда были только кошка и ее подросший котенок.

Следы старинного сельского быта сохранились и в других местах Рудковцев. В селе есть старинные колодцы с каменными крышками, а возле некоторых лежат каменные корыта, из которых раньше напоили скот. Фотографии самого дома были сделаны еще в 2021 году.

Напомним, что в Украине все чаще восстанавливают старые сельские дома. Например, украинка Ульяна в 2021 году купила старый дом 1950-х годов в селе за 1 тысячу долларов. Заброшенное жилище она постепенно отремонтировала, сохранила часть старых деталей и вписала их в новый интерьер.