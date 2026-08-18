От укрытий до парковок: какие правила планируют изменить для общественных зданий

В Украине планируют обновить требования к общественным зданиям – от укрытий и лифтов до парковок и доступности помещений. Изменения пока находятся в стадии разработки, однако уже известно, что планируется пересмотреть в отношении нового строительства, реконструкции и капитального ремонта.

Какие требования к общественным зданиям планируется обновить

Минразвития работает над Изменением № 2 к ДБН В.2.2-9:2018, которое определяет основные требования к общественным зданиям и сооружениям. Техническое задание уже утверждено, а сейчас готовится первая редакция документа, пишет Минрегион.

В новых нормах планируется учесть требования к укрытиям, убежищам и сооружениям двойного назначения. Также планируется определить, как лифты должны соединять этажи с подземной частью здания, парковками и защитными сооружениями.

Для пожарных лифтов предлагается минимальная грузоподъемность в 1 000 килограммов.

Планируется учесть и потребности людей, пользующихся инвалидными колясками. Изменения коснутся входов и выходов, передвижения внутри зданий и эвакуации. Также планируется пересмотреть требования к лестницам, пандусам, поручням, ограждениям и средствам ориентации.

Речь идет не просто о наборе технических параметров, а о создании объектов, которыми удобно и безопасно пользоваться людям с различными потребностями и в разных жизненных ситуациях. Важно, что при обновлении норм также будут учтены потребности различных гендерных групп,

– отметила заместитель министра Наталья Козловская.

Новые правила могут коснуться и территории возле общественных зданий. Планируется пересмотреть требования к открытым и крытым автостоянкам, парковочным местам и велосипедным стоянкам.

Также изменения коснутся пожарной безопасности, шума и вибраций, электронных сетей связи, а также правил расчета площади и этажности. После подготовки первой редакции документ будет вынесен на общественное обсуждение.

Напомним, в Украине также готовят обновление строительных норм для жилых домов. Планируется пересмотреть требования к планировке, безбарьерности, эвакуации и лифтам, а также уточнить правила для укрытий и защиты квартир от шума и вибраций.