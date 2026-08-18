Які вимоги до громадських будівель хочуть оновити

Мінрозвитку працює над Зміною № 2 до ДБН В.2.2-9:2018, який визначає основні вимоги до громадських будинків і споруд. Технічне завдання вже затвердили, а зараз готують першу редакцію документа, пише Мінрегіон.

У нових нормах планують врахувати вимоги до укриттів, сховищ і споруд подвійного призначення. Також хочуть визначити, як ліфти мають сполучати поверхи з підземною частиною будівлі, паркінгами та захисними спорудами.

Для пожежних ліфтів пропонують мінімальну вантажопідйомність у 1 000 кілограмів.

Планують врахувати й потреби людей, які користуються кріслами колісними. Зміни стосуватимуться входів і виходів, пересування всередині будівель та евакуації. Також хочуть переглянути вимоги до сходів, пандусів, поручнів, огороджень і засобів орієнтування.

Йдеться не просто про набір технічних параметрів, а про створення об'єктів, якими зручно та безпечно користуватися людям із різними потребами та в різних життєвих ситуаціях. Важливо, що під час оновлення норм також будуть враховані потреби різних гендерних груп,

– зазначила заступниця міністра Наталія Козловська.

Нові правила можуть торкнутися й території біля громадських будівель. Планують переглянути вимоги до відкритих і критих автостоянок, паркомісць та велосипедних стоянок.

Також зміни стосуватимуться пожежної безпеки, шуму і вібрацій, електронних комунікаційних мереж та правил підрахунку площі й поверховості. Після підготовки першої редакції документ мають винести на громадське обговорення.

Нагадаємо, в Україні також готують оновлення будівельних норм для житлових будинків. Планують переглянути вимоги до планування, безбар'єрності, евакуації та ліфтів, а також уточнити правила для укриттів і захисту квартир від шуму та вібрацій.