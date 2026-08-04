Як змінять планування житлових будинків і прибудинкової території

Міністерство розвитку громад та територій повідомило про підготовку нових вимог до житлових будинків. Вони стосуватимуться планування будівель і облаштування території навколо них.

Зокрема, уточнять перелік громадських приміщень, які дозволено розміщувати в житлових будинках або біля входів до багатоповерхівок. Переглянуть і правила для прибудинкової території, автостоянок, велосипедних парковок та інших зовнішніх елементів.

Під час проєктування також враховуватимуть електронні комунікаційні мережі та цифрову інфраструктуру будинку.

Технічне завдання для оновлення норм уже затвердили. Першу редакцію документа планують оприлюднити для громадського обговорення протягом наступних кількох місяців.

Які вимоги оновлять для безбар'єрності

Нові правила мають враховувати весь шлях людини – від входу на територію до пересування всередині будинку. Вимоги до доступності переглянуть для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп.

У нормах детальніше пропишуть вимоги до пішохідних шляхів, інклюзивних маршрутів, пандусів і поручнів. Також уточнять правила для засобів орієнтування та отримання інформації.

Окремо переглянуть розташування і характеристики ліфтів, зокрема розміри кабін та ліфтових холів. Також визначать вимоги до ліфтів, якими можуть користуватися люди на кріслах колісних.

Що зміниться у правилах евакуації та безпеки будинків

У будівельних нормах уточнять вимоги до шляхів евакуації, зокрема для людей на кріслах колісних. Для будинків заввишки до 26,5 метра, тобто орієнтовно до дев'яти поверхів, визначать, коли достатньо однієї сходової клітки, а коли потрібні дві. Це залежатиме від кількості або загальної площі квартир.

Ліфти зможуть сполучати житлові поверхи з підземною частиною будинку, де розташовані укриття або споруди подвійного призначення. Також уточнять вимоги до пожежних ліфтів вантажопідйомністю щонайменше 1000 кілограмів.

Переглянуть і вимоги до захисту квартир від шуму та вібрації. Окремо уточнять умови розміщення закладів і приміщень, робота яких може створювати додатковий шум для мешканців.

Нагадаємо, в Україні продовжують дорожчати будівельні роботи, причому зростання охопило всі основні сегменти. На вартість впливають ціни на матеріали й енергоносії, логістика та оплата праці. Додатковий тиск створює нестача працівників у будівельній галузі.