Як змінилися ціни на будівельні роботи в Україні

За даними Держстату, у травні 2026 року будівельно-монтажні роботи подорожчали на 21,8% порівняно з травнем минулого року.

Найбільше зросла вартість робіт у нежитловому будівництві – на 22,8%. Майже такими самими були темпи в інженерному будівництві, де ціни піднялися на 22,4%. Житлове будівництво за рік подорожчало на 18,7%. Порівняно з квітнем ціни в усіх трьох сегментах зросли на 1,9%.

За перші п'ять місяців 2026 року будівельно-монтажні роботи подорожчали на 14,3% порівняно з таким самим періодом торік. У нежитловому будівництві ціни зросли на 15%, в інженерному – на 14,4%, а в житловому – на 12,6%.

За весь 2025 рік будівельні роботи подорожчали на 5,8%, а у 2024 році – на 7,9%. У 2023 році зростання становило 15,8%. Отже, лише за січень – травень 2026 року ціни вже піднялися більше, ніж за весь 2024 або 2025 рік, і майже досягли показника за весь 2023 рік.

Чому будівельні роботи дорожчають

На вартість будівництва впливають ціни на матеріали, енергоносії та їхню доставку. Компанії також більше витрачають на оплату праці та послуги підрядників.

Через нестачу працівників роботодавцям доводиться підвищувати зарплати, що збільшує загальну вартість робіт. Додаткові витрати виникають і через воєнні ризики, складніші маршрути та дорожчі перевезення матеріалів і техніки.

Водночас в Україні потрібно відновлювати велику кількість пошкоджених об'єктів. Це житлові будинки, дороги, мости, школи, лікарні та енергетична інфраструктура. Чим дорожчими стають роботи, тим більше коштів потребують такі проєкти.

Зростання витрат може позначитися і на первинному ринку житла. Якщо забудовники більше платять за матеріали, роботу та логістику, це може вплинути на вартість квартир у новобудовах.

Нагадаємо, у червні середня вартість квадратного метра на первинному ринку Києва становила 1 340 доларів. Найдорожчі квартири у новобудовах пропонували у Печерському районі, а найдоступніші – у Деснянському. Ціни також помітно відрізнялися залежно від класу житла.