Как изменились цены на строительные работы в Украине

По данным Госстата, в мае 2026 года строительно-монтажные работы подорожали на 21,8% по сравнению с маем прошлого года.

Больше всего выросла стоимость работ в нежилом строительстве – на 22,8%. Почти такими же были темпы роста в инженерном строительстве, где цены поднялись на 22,4%. Жилое строительство за год подорожало на 18,7%. По сравнению с апрелем цены во всех трех сегментах выросли на 1,9%.

За первые пять месяцев 2026 года строительно-монтажные работы подорожали на 14,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В нежилом строительстве цены выросли на 15%, в инженерном – на 14,4%, а в жилом – на 12,6%.

За весь 2025 год строительные работы подорожали на 5,8%, а в 2024 году – на 7,9%. В 2023 году рост составил 15,8%. Таким образом, только за январь–май 2026 года цены уже выросли больше, чем за весь 2024 или 2025 год, и почти достигли показателя за весь 2023 год.

Почему строительные работы дорожают

На стоимость строительства влияют цены на материалы, энергоносители и их доставку. Компании также тратят больше на оплату труда и услуги подрядчиков.

Из-за нехватки работников работодателям приходится повышать зарплаты, что увеличивает общую стоимость работ. Дополнительные расходы возникают и из-за военных рисков, более сложных маршрутов и более дорогих перевозок материалов и техники.

В то же время в Украине необходимо восстанавливать большой объем поврежденных объектов. Это жилые дома, дороги, мосты, школы, больницы и энергетическая инфраструктура. Почему дороже становятся работы, тем больше средств требуют такие проекты.

Рост расходов может отразиться и на первичном рынке жилья. Если застройщики больше платят за материалы, работу и логистику, это может повлиять на стоимость квартир в новостройках.

Напомним, в июне средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке Киева составляла 1 340 долларов. Самые дорогие квартиры в новостройках предлагались в Печерском районе, а самые доступные – в Деснянском. Цены также заметно различались в зависимости от класса жилья.